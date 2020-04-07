Gümüşhane Valisi Taşbilek, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Taşbilek, yayımladığı mesajında, AA'nın, istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlattı.

Anadolu Ajansı'nın, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna bir kuruluş olduğunun altını çizen Taşbilek, "Mesleki ciddiyet ve hizmet etkinliği içerisinde tarafsız habercilik yaparak, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA