Gümüşhane Valisi Okay Memiş'ten Ev Müjdesi

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, il genelinde köylerde evi oturulamayacak düzeyde ve maddi durumu zayıf olan vatandaşların tespit edilerek, evlerinin yenilenmesi için talimat verdi.



Gümüşhane'de merkeze bağlı köy muhtarlarından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli heyetine üye seçimi gerçekleştirildi.



Halk Eğitimi Merkezi Salonunda Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen seçim sonucunda tek aday olan Ardıç köyü muhtarı Davut Günay mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.



Seçimin ardından toplantıya İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan'la birlikte katılan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yaptığı konuşmada devletin verdikçe kazanacağının altını çizerek, "İlimiz vakfına gelen miktar çok az. Bunu artırmamız gerek. Devlet verdikçe kazanır. Devlet fakire yardımda tasarruf etmez" dedi.



"Bu devirde bu evde nasıl duruyor diyeceğiniz kişiler varsa onların evlerini devlet olarak biz yapalım"



İl genelindeki köylerde evleri oturulamayacak düzeyde olan, maddi durumu zayıf olan vatandaşların tespit edilmesi talimatını veren Vali Memiş, bu durumda olan ve bugüne kadar ulaşılamayan vatandaşlarının evlerinin yapılması için malzeme yardımında bulunulmasını isteyerek, "Bu devirde bu evde nasıl duruyor diyeceğiniz kişiler varsa onların evlerini devlet olarak biz yapalım. Bu kapıya gelen insanlar geri dönmesin" dedi.



Konuşmasını Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla gönül coğrafyasında yer alan ülkelerde yaptığı başarılı çalışmalardan örnekler aktararak tamamlayan Vali Memiş, daha sonra Yağmurdere-Çatak bağlantı yolunun bu yıl asfalt yapılacağını söyledi. Akçakale, Mescitli ve Tekke köylerinin il merkezine mutlaka bağlanması gerektiğinin altını çizen Vali Memiş, devam eden diğer yatırımlardan bahsettikten sonra muhtarların taleplerini dinledi.



Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ise muhtarlığın çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, son çıkan KHK ile elde edilen yeni kazanımları anlattı.



Muhtarlık görevinin kanuni, vicdani ve uhrevi boyutu olduğunu kaydeden Demir, muhtarların neredeyse tamamının kalp hastası olduğunu, şimdi de eşlerinin kalp hastası olmaya başladığına dikkat çekerek, "Zor bir iş yapıyoruz ve önemli bir görevimiz var" değerlendirmesinde bulundu. - GÜMÜŞHANE