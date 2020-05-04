Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'ten "rehavete kapılmayın" uyarısı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentin salgınla mücadele noktasında oldukça iyi bir konumda olduğunu belirterek, vatandaşlardan rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmelerini istedi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentin salgınla mücadele noktasında oldukça iyi bir konumda olduğunu belirterek, vatandaşlardan rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmelerini istedi.

Vali Taşbilek, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) pandemi olarak ilan edilen Kovid-19'a karşı ilk günden bu yana Gümüşhane'de sıkı tedbirlerin alındığını vurguladı.

Millet olarak sabır gerektiren bir mücadele yürütüldüğüne dikkati çeken Taşbilek, bu mücadelede emeği geçen sağlık çalışanları, Vefa Sosyal Destek Grupları, kolluk kuvvetleri ile kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Taşbilek, herkesin sağlığı için tedbirlere uymaya devam edilmesinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sizlerin sayesinde ilimiz bu mücadelede oldukça iyi durumdadır. Bugüne kadar gösterdiğiniz duyarlılığınızı rehavete kapılmadan artırarak sürdürmeniz, sosyal mesafeye dikkat etmeniz, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı sürdürmeniz, bulaş riski olabilecek ortamlardan uzak durmanız ve maske takmadan dışarı çıkmamanız yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmamız noktasında çok önemlidir. Şehir dışında yaşayan hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça yerlerinde kalmaları ve ilimize seyahat etmemeleri de bu süreçte büyük öneme haizdir. Başta sevdiklerimiz olmak üzere komşularımızın ve çevremizde yaşayan herkesin sağlığı için lütfen tedbirlere uymaya devam edelim. Hep birlikte Gümüşhane'mizin bu sıkıntıdan arınmasını sağlayalım. İdrak ettiğimiz mübarek ramazan ayının ilimizin, ülkemizin ve tüm insanlığın sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını, ramazan sonunda iki bayramı birden yaşamayı en kalbi duygularla temenni ediyorum."

Kaynak: AA