Gümüşhane Valiliğinden gölde define arandığı haberlerine ilişkin açıklama

14.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:30

Gümüşhane Valiliği, halk arasında "Dipsiz Göl" olarak bilinen ve haberlere konu olan alanda gerçekleştirilen define kazısına ilişkin, "4 gün süren arama çalışması sonrasında 10 Kasım 2019 tarihi itibarıyla kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır, taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır." açıklamasını yaptı.

Valilik açıklamasında, 10 Kasım 2019'da basın yayın kuruluşlarında, "Devlet izin verdi, defineci göl boşalttı" başlıklı haberlerde yer alan hususlara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

İki vatandaş tarafından 23 Mayıs'ta verilen dilekçede, Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü İstovrama mevkisindeki 137 ada 98 nolu parselde define araması talebinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu define arama talebi üzerine konuyla ilgili Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, bahsedilen alanda doğal, tarihsel ve arkeolojik açıdan sakınca olup olmayacağını belirlemek üzere, görüş talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 4 Eylül 2019, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22 Ekim 2019 tarihli yazılarıyla alınan görüşlerinde, belirtilen alanın doğal ve tarihi sit alanları dışında olduğunun ilgili kurumlarca tespit edildiğine işaret edilerek, söz konusu görüşler çerçevesinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği çerçevesinde başvuru sahiplerinden biri adına, Gümüşhane Müze Müdürlüğünce 14 Ekim 2019 tarihli define arama ruhsatı düzenlendiği kaydedildi.

Hazırlanan ruhsata istinaden 6 Kasım 2019'da belirtilen alanda İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Müze Müdürlüğü temsilcileri ile jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırıldığına işaret edilerek, "4 gün süren arama çalışması sonrasında 10 Kasım 2019 tarihi itibarıyla da kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır, taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA