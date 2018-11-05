Gümüşhane Vali Memiş'i Uğurladı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile 2,5 yıldır sürdürdüğü Gümüşhane Valiliği görevinden Erzurum Valiliği görevine atanan Vali Okay Memiş, Erzurum'a gitmek üzere şehirden ayrıldı.

Kararnamenin ardından hızlı bir şekilde veda ziyaretlerini gerçekleştiren Vali Memiş, Hükümet Konağı önünde sabah saatlerinde bürokrat, siyasetçi ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Bazı vatandaşların gözyaşlarına boğulduğu vedalaşma töreninde Hükümet Konağının avlusunda yaklaşık 200 metre boyunca kuyruk oluşurken, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak sarılan Vali Memiş, "Allah'a ısmarladık" diyerek aracına bindi ve buradan ayrıldı.

Erzurum'a doğru yola çıkan Vali Memiş'in konvoyu şehrin o istikametteki çıkış noktasında bulunan Sema Doğan Yaşam Alanında vatandaşlar ve Belediye çalışanları tarafından durduruldu.

"Gümüşhane'yi, bu dağları, taşları, bu coğrafyayı, bu coğrafyanın insanlarını çok sevdik"

"Ne zaman gelirsen gel başımıza taç olursun, sen eski değil gerçek dostsun efsane Vali Okay Memiş" yazılı pankartın açıldığı alanda Belediye Şeref Defterini imzalayan Vali Memiş, duydu dolu anların yaşandığı Sema Doğan Yaşam Alanı girişinde Belediye Başkanı Ercan Çimen ve vatandaşlara seslenerek helallik istedi.

Vali Memiş, "Gümüşhane'yi, bu dağları, taşları, bu coğrafyayı çok sevdik. Bu coğrafyanın insanlarını çok sevdik. İnsanlarının niteliklerini, terbiyesini her fırsatta ifade ettim. Hakkınızı helal edin" dedi.

Görev süresi boyunca her zaman eksiklere odaklanarak, o noktalara doğru koşmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Memiş, "Ortada bir başarı varsa bu başarı sizin, eksiklik ise benimdir. Belediye Başkanımıza sahip çıkmanızı özellikle rica ediyorum. Büyük bir fedakarlıkla, azimle Belediye'nin bütün işleri kovalıyor. Gece 12'de beni aradığını çok iyi bilirim. Her daim sizler için, Gümüşhane için büyük bir mücadele gösteriyor. Bende başkanımı sizlere emanet ediyorum" diye konuştu.

"Her zaman Gümüşhane'nin emrindeyim. Ben bir Gümüşhane sevdalısıyım"

Gümüşhane'de 2,5 yıl boyunca vatandaşlara ağalık paşalık değil, onların hizmetinde olmaya gayret ettiklerini dile getiren Vali Memiş, "Buraya birşeyler almaya değil, vermeye geldik. Şuanda ayrılıyorum, yanımda götürdüğüm tek şey elbiselerim ve şahsi eşyalarım. Onun haricinde herşeyi burada bıraktık. Eğer bir hizmete vesile olduysak, size hizmet edebildiysek kendimizi mutlu ve bahtiyar hissederiz. Dedik ki Gümüşhane'de yaşayan insanlar hiçbir yerde yaşayan insanlara imrenmesin. ve Belediye Başkanımızın öncülüğünde çok güzel hizmetlere imza atıldı. Bundan sonra da öyle olacak. Gümüşhane Türkiye'nin yaşanabilir, en güvenli, en şirin, en butik, en turistik illerinden birisi olacak sizlerle beraber. Hepinizden Allah razı olsun. Erzurum'da bir kapınız var. Her zaman Gümüşhane'nin emrindeyim. Ben bir Gümüşhane sevdalısıyım" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE