Gümüşhane Üniversitesinin yabancı öğrencilerinden Türkçe "Evde kal" mesajı
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Gümüşhane Üniversitesinin yabancı öğrencilerinden Türkçe "Evde kal" mesajı

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'da yurtta kalan yabancı öğrenciler, çektikleri klip ile Türkçe "Evde kal" mesajı verdi.

Gümüşhane Üniversitesinin yabancı öğrencilerinden Türkçe
29.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:28

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'da yurtta kalan yabancı öğrenciler, çektikleri klip ile Türkçe "Evde kal" mesajı verdi.

Somali, Sudan, Fas ve Mısır gibi ülkelerden eğitim için Gümüşhane Üniversitesi'ne gelen 17 ülkeden 29 öğrenci, koronavirüs nedeniyle uçuşların kapatılmasının ardından, memleketlerine dönemedi.

Diğer bölge illerindeki yabancı öğrenciler gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Trabzon'daki yurtlarda misafir edilen ve her türlü ihtiyaçları karşılanan öğrenciler, "Evde kal" çağrılarını Türk halkına duyurmak amacıyla bir klip hazırladı.

Klipte, yabancı öğrencilerin Türk halkına duyduğu ilgiye karşı minnetleri ve koronavirüs ile mücadeleye karşı Türkçe "Evde kal" çağrıları yer alıyor.

"Türk milleti her daim mazlum ve mahzun coğrafyaların ümidi ve sığınağı"

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, yaptığı açıklamada, Türk milletinin zor günlerinde dahi insanlık için güvenli bir liman olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle memleketlerine dönemeyen 17 ülkeden 29 yabancı öğrencinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Trabzon'daki yurtlarında toplandığını anlatan Zeybek, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının en iyi şeklide karşılandığını ve uzaktan da olsa sürekli onlarla ilgilendiklerini ifade etti.

Zeybek, "Türk milleti her daim mazlum ve mahzun coğrafyaların ümidi ve sığınağı olmuştur. Bu öğrencilerimiz bizim emanetimiz. Maddi ve manevi olarak onların yanındayız. Her biri bizim gönlümüzde birer çiçek. Türk milletine minnet duygularını ve Türkçe 'Evde kal' çağrılarını içeren bu klibi hazırlayıp bize ilettiler. Onlarla gurur duyuyoruz. Eğitimlerini en iyi şeklide tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde bizim gönül elçilerimiz olarak vatanlarına hizmet edecekler. Yurtlarda kalırken de bir yandan online olarak eğitimlerini sağlıyor, maddi ve manevi desteğimizi esirgemiyoruz. Çocuklarımın her birine bu ahde vefa dolu tutumları için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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