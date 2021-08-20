Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten üniversite tercihi yapacak öğrencilere çağrı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten üniversite tercihi yapacak öğrencilere çağrı Açıklaması

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten üniversite tercihi yapacak öğrencilere çağrı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere, Gümüşhane Üniversitesi'ni tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere, Gümüşhane Üniversitesi'ni tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Rektör Zeybek, öğrencilere yönelik yayımladığı mesajında, öğrencilere hayatlarının çok önemli bir aşamasında olduklarını hatırlatarak, 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi'nin 7 fakülte, lisansüstü eğitim enstitüsü, 2 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 11 araştırma ve uygulama merkezi ve 6 koordinatörlüğü ile yaklaşık 20 bin öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Üniversitenin en köklü ve en eski fakültesinin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olduğuna işaret eden Zeybek, 14 bölümün yer aldığı fakültedeki yazılım mühendisliği bölümünü de aktif hale getirdiklerini belirtti.

Gümüşhane'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle zengin ve güzel bir il olduğuna dikkati çeken Zeybek, şunları kaydetti:

"Siz değerli gençlerin Gümüşhane Üniversitesi'ni tercih noktasında diğer üniversitelerde aradığınız kriterlerin büyük bir kısmı Gümüşhane'miz için de kuşkusuz geçerlidir. Ulaşım güçlüğü olmayan Gümüşhane ilimize kara yolu ile ülkemizin dört bir tarafından ulaşmak mümkündür. Zigana Tüneli tamamlandıktan sonra Trabzon Havalimanına 45 dakikada ulaşmak mümkün olacaktır. Köse ilçemiz sınırları içerisinde inşası devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı vasıtasıyla da hava ulaşımı kullanılmak suretiyle Gümüşhane'mize ulaşmak daha kolay hale gelecektir. Şehir içi ulaşım avantajıyla öğrencilerimiz merkezden kampüse tek bir araçla gelebilmektedirler. Sizlerin ve ailelerinizin aklında yer alan soru işaretlerinden biri olan barınma konusunda üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz için Gümüşhane, herhangi bir barınma probleminin olmadığı bir ilimizdir. KYK ve özel yurtların 8 bin 100 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Bunun dışında öğrencilerimiz genellikle evlerde daire kiralamak suretiyle de barınma problemlerini çözüyorlar. Gümüşhane şehrimiz butik bir üniversite şehridir. Toplu olan kampüsümüzde modern yüzme havuzundan, kapalı-açık futbol sahaları, tenis kortları ve spor salonlarına kadar gençlerimizin sportif faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri alanlar yer alıyor."

Zeybek, mesajında, üniversitede 110 bin basılı kitabın yer aldığı çok güçlü bir kütüphane bulunduğuna işaret ederek, "Bunun dışında yaklaşık 350 bin elektronik kitap ve 53 milyona yakın makaleye ulaşmak mümkündür. Sosyal tesislerimiz ile kırtasiyeden kuaföre, marketten kafeteryaya kadar sizlerin çeşitli ihtiyaçlarınıza hizmet sunacak birimlerimiz yer alıyor. Gümüşhane ilimiz hem gezip eğleneceğiniz hem de öğreneceğiniz çok zengin bir potansiyele sahiptir. Sizleri altın kalpli insanların şehri olan Gümüşhane'mize, zirveleri hedefleyen siz kıymetli gençlerimizi zirvelerin üniversitesi Gümüşhane Üniversitemizin birer ferdi olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Murat Kurum Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Ebru Şallı Hande Yener Demet Akalın
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten üniversite tercihi yapacak öğrencilere çağrı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:18:26. #1.14#

title