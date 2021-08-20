Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten üniversite tercihi yapacak öğrencilere çağrı Açıklaması

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere, Gümüşhane Üniversitesi'ni tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere, Gümüşhane Üniversitesi'ni tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Rektör Zeybek, öğrencilere yönelik yayımladığı mesajında, öğrencilere hayatlarının çok önemli bir aşamasında olduklarını hatırlatarak, 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi'nin 7 fakülte, lisansüstü eğitim enstitüsü, 2 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 11 araştırma ve uygulama merkezi ve 6 koordinatörlüğü ile yaklaşık 20 bin öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Üniversitenin en köklü ve en eski fakültesinin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olduğuna işaret eden Zeybek, 14 bölümün yer aldığı fakültedeki yazılım mühendisliği bölümünü de aktif hale getirdiklerini belirtti.

Gümüşhane'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle zengin ve güzel bir il olduğuna dikkati çeken Zeybek, şunları kaydetti:

"Siz değerli gençlerin Gümüşhane Üniversitesi'ni tercih noktasında diğer üniversitelerde aradığınız kriterlerin büyük bir kısmı Gümüşhane'miz için de kuşkusuz geçerlidir. Ulaşım güçlüğü olmayan Gümüşhane ilimize kara yolu ile ülkemizin dört bir tarafından ulaşmak mümkündür. Zigana Tüneli tamamlandıktan sonra Trabzon Havalimanına 45 dakikada ulaşmak mümkün olacaktır. Köse ilçemiz sınırları içerisinde inşası devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı vasıtasıyla da hava ulaşımı kullanılmak suretiyle Gümüşhane'mize ulaşmak daha kolay hale gelecektir. Şehir içi ulaşım avantajıyla öğrencilerimiz merkezden kampüse tek bir araçla gelebilmektedirler. Sizlerin ve ailelerinizin aklında yer alan soru işaretlerinden biri olan barınma konusunda üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz için Gümüşhane, herhangi bir barınma probleminin olmadığı bir ilimizdir. KYK ve özel yurtların 8 bin 100 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Bunun dışında öğrencilerimiz genellikle evlerde daire kiralamak suretiyle de barınma problemlerini çözüyorlar. Gümüşhane şehrimiz butik bir üniversite şehridir. Toplu olan kampüsümüzde modern yüzme havuzundan, kapalı-açık futbol sahaları, tenis kortları ve spor salonlarına kadar gençlerimizin sportif faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri alanlar yer alıyor."

Zeybek, mesajında, üniversitede 110 bin basılı kitabın yer aldığı çok güçlü bir kütüphane bulunduğuna işaret ederek, "Bunun dışında yaklaşık 350 bin elektronik kitap ve 53 milyona yakın makaleye ulaşmak mümkündür. Sosyal tesislerimiz ile kırtasiyeden kuaföre, marketten kafeteryaya kadar sizlerin çeşitli ihtiyaçlarınıza hizmet sunacak birimlerimiz yer alıyor. Gümüşhane ilimiz hem gezip eğleneceğiniz hem de öğreneceğiniz çok zengin bir potansiyele sahiptir. Sizleri altın kalpli insanların şehri olan Gümüşhane'mize, zirveleri hedefleyen siz kıymetli gençlerimizi zirvelerin üniversitesi Gümüşhane Üniversitemizin birer ferdi olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara