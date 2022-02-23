Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyeleri, yeni 'otbiçen' türü keşfetti

ŞİRAN, GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Kurt, dünyada ilk kez tanımlanan örümceklerle akraba otbiçenlerden yeni bir türü Konya'daki arazi çalışmalarında keşfettiklerini açıkladı. 'Graecophalangium anatolicum' ismi verilen yeni türle ilgili olarak Kurt, "Bu cinse ait dünyada ilk kez tanımlanmış farklı bir tür olduğunu, bilim dünyasına tanıtmış olduk" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Kurt, beraberindeki Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur ve Dr. Sinan Örgel ile birlikteki arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucu dünyada ilk kez tanımlanan yeni otbiçen türü keşfettiklerini duyurdu. Doç. Dr. Kurt, ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen arazi çalışmaları sonucunda Konya'da toplanan örneklerin değerlendirilmesiyle yeni otbiçen türünün varlığını ortaya çıkardıklarını söyledi. Doç. Dr. Kurt, keşfedilen ve zehirsiz olduğu saptanan yeni türü; 'Graecophalangium anatolicum' ismini verip, uluslararası indeksli 'Zoology in the Middle East' dergisinde de yayımlatarak, dünya literatürüne kazandırdı.

Öte yandan Doç. Dr. Kurt, 4 yıl önce dünyada ilk kez Kilis'te görülen yeni çoban örümceği türünün, Kilis'in Akçağıl köyü yakınlarında yapılan arazi çalışmalarında toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucu tespit edildiğini de duyurmuştu.