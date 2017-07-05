Gümüşhane Üniversitesi'nden Uluslararası İşbirliği Protokolü

Gümüşhane Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Gümüşhane Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 yıl süreyle geçerli olan protokol, kurumlar arasında uluslararası akademik işbirliğini geliştirmek ve desteklemek üzere, eğitim ve araştırma alanında materyal, akademik ve bilgi değişimi, araştırma ve eğitim personeli değişimi, öğrenci değişimi, akademik ve bilimsel alanlarda ortak etkinlikler, işbirliğine dayalı araştırma projeleri ve çalışmalar, ortak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini esas alıyor.



Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, imza töreninde yaptığı açıklamada, Girne Amerikan Üniversitesi ile enerji ve güçlerini birleştirdiklerinde çok daha başarılı projeleri gerçekleştirme kabiliyetine sahip olacaklarını söyledi.



Tarihi arka planı 30 yılı aşmış bir üniversitenin birikim ve tecrübelerinden, 9. yılına henüz girmiş bir üniversite olarak faydalanmayı arzu ettiklerini ifade eden Zeybek, şu bilgileri aktardı:



"İlgi gösterip, böyle bir anlaşma zemininde bizleri davet ettiğiniz için bütün üniversite yöneticilerinize çok teşekkür ederiz. Bu işbirliği protokolü sonrasında çok başarılı projeleri gerçekleştireceğimize olan inancımızı yinelemek istiyorum. En kısa sürede de sizleri üniversitemize, şehrimize davet ediyoruz."



İmza töreninin ardından Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Zeybek'e bir şilt hediye etti.