Gümüşhane Üniversitesi'nde koronavirüs önlemleri Gümüşhane Üniversitesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Gümüşhane Üniversitesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı eğitim-öğretime 3 hafta ara verildiğini anımsattı.

Eğitime ara verilmesinin ardından üniversitede dezenfekte işleminin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Zeybek, tüm alanların kapsamlı bir şeklide virüse karşı ilaçlandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler neticesinde eğitim öğretime ara verilmesinin yanı sıra akademik ve idari personelden virüse karşı direnci hassas olanların evlerinde kalmalarını istediklerini bildiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde hazırladığımız bilgilendirici broşürlerde çalışanlarımıza ve öğrencilerimize virüsten korunma yöntemleri ve hijyen ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz. Üniversitemizde sıkı bir şekilde ilaçlama çalışmalarımızı yaptık. Temizlik personelimiz çok sıkı ve özverili bir çalışma sürdürüyor. Onları bu özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan ricamız lütfen evde kalın. Bu hassas ve sıkıntılı süreçte hem kendinizin hem de toplumun sağlığını korumak ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösterelim. Topyekun seferberliğe dönüşen bu salgına karşı birlikte mücadele verelim. Unutmamalıyız ki bizleri virüs değil, tedbirsizlik ve bilgisizlik öldürür. Bu nedenle de evde kalın, sağlıcakla kalın."

Kaynak: AA