Gümüşhane Üniversitesi'nde güz yarıyılında uzaktan eğitim yapılacak
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Gümüşhane Üniversitesi'nde güz yarıyılında uzaktan eğitim yapılacak

Gümüşhane Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 Akademik Yılı güz döneminde uzaktan eğitim uygulanmasına karar verdi.

Gümüşhane Üniversitesi'nde güz yarıyılında uzaktan eğitim yapılacak
18.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:35

Gümüşhane Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 Akademik Yılı güz döneminde uzaktan eğitim uygulanmasına karar verdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Gümüşhane Üniversitesi Senatosunun, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar ve hazırlık sınıfları dahil tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan eğitim araçları kullanılarak yapılmasını kararlaştırdı.

Senato kararı gereğince, lisansüstü programlarda gerektiğinde yüz yüze eğitim şekline ilgili kurullarda karar verilerek yapılabilecek.

Hazırlık sınıfı dersi muafiyet sınavları ilgili akademik birimler tarafından planlanacak ve gerekirse GÜSUD-UZEM'den destek alınacak. Ara, mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme, mezuniyet ve ek sınavlar da uzaktan eğitim araçları kullanılarak yapılacak.

Üniversitenin kütüphane ve bilgisayar laboratuvarları ile internet altyapı imkanları, tüm üniversitelerin öğrencilerinin kullanımına açılacak.

Kaynak: AA

AA Editörü - Veysel Kara
Veysel Kara
AA Editörü
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