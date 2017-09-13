Gümüşhane Üniversitesi Halkoyunları Ekibi Bulgaristan Yolcusu

Gümüşhane Üniversitesi halkoyunları ekibinin, Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenecek Uluslararası Folklor Festivali'ne katılacağı bildirildi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, halk oyunları ekininin üniversitenin çeşitli bölümlerinden 35 öğrencinin katılımıyla oluştuğunu belirtti.



Halkoyunları ekibinin gittiği yerlerde birer kültür elçisi görevi gördüğünü vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:



"Gümüşhane Üniversitesi Bulgaristan'da 13-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivale katılacak. Öğrencilerimiz oraya gösteri yapmanın yanı sıra kültürel etkileşimde bulunmak üzere gidiyor. Halkoyunları ekibimizin yarışmada en iyi dereceyi alarak hem Gümüşhane Üniversitesini hem Gümüşhane'yi hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, bizleri gururlandıracağına inanıyorum."