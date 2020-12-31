GÜMÜŞHANE - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yeni yılın son gecesinde kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara