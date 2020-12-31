GÜMÜŞHANE - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

GÜMÜŞHANE - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 22:12 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:17

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yeni yılın son gecesinde kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim.

GÜMÜŞHANE - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
GÜMÜŞHANE - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
GÜMÜŞHANE - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
GÜMÜŞHANE - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Özkoç Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Okan Buruk Arda Turan Ersun Yanal Halis Özkahya
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜMÜŞHANE - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 22:18:28. #1.15#
title