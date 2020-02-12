Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı geçişi yeniden ulaşıma açıldı
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Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı geçişi yeniden ulaşıma açıldı

Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı geçişi, dün gece düşen çığın ardından kar temizleme çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açıldı.

12.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:22
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı geçişi yeniden ulaşıma açıldı

Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı geçişi, dün gece düşen çığın ardından kar temizleme çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açıldı.

Trabzon-Gümüşhane kara yolundaki Zigana Dağı'nın ilçesi Hamsiköy Bekçiler mevkisinde düşen çığın ardından AFAD, UMKE, Karayolları, jandarma, polis ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yol, kar kütleleri temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı.

Kar ve tipinin etkili olduğu güzergahı kullanan sürücülerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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