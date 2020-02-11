Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü
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Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

Son dakika: Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Düşen çığ ile ilgili konuşan Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, "Orada zarar gören araçlar oldu ama şu an altta araç var mı, yok mu onu henüz belirleyemedik." dedi.

11.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:00
Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

karayolu arasındaki Zigana Dağı'nda çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

"ÇIĞ ALTINDA KALAN VAR MI, YOK MU BİLMİYORUZ"

Kaymakamı Ömer Said Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı mevkisine çığ düştüğünü söyledi. Yolu tek şeritten trafiğe açtıklarını belirten Karakaş, "Orada zarar gören araçlar oldu ama şu an altta araç var mı, yok mu onu henüz belirleyemedik." dedi.

Öte yandan, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalara başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü
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