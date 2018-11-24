Gümüşhane Protokolü Öğretmenlerle Yemek Programında Bir Araya Geldi

Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eğitim camiası Gümüşhane Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek programında şehir protokolüyle bir araya geldi.

Ramada Gümüşhane otelinde düzenlenen etkinlikte il merkezinde görev yapan 400 kişilik öğretmen, okul müdürü ve emekli öğretmen bir araya geldi.

Programın başlangıcında Belediye Başkanı Ercan Çimen tüm masaları tek tek gezerek öğretmenlere gül takdim ederken, programın sonunda müzik öğretmenlerinden oluşan Grup Canca tarafından konser verildi.

"Öğretmenlik bir nevi peygamber mesleği"

Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, emekli öğretmen sözcüğünü kullanmayacağını belirterek, "O kadar özellikli bir meslek ki bir nevi peygamber mesleği. Öğreticiliği çok önemli olan bir meslek. Malzemesi de meyvesi de çıktısı da ürünü de insan olan bir meslekle iştigal ediyorsunuz. Ham meyveyi alıp olgunlaştırıp toplumun, insanlığın iyiliğine, erdemli bir birey olarak sunan siz öğretmenlerimiz ülkemizin birliği, beraberliği için kalkınmamız için her yönden çok önem arz ediyorsunuz" dedi.

"Kalem gibi dimdik, bayrak gibi tertemiz öğretmenlerimiz var"

Aslolanın insan, insanı yetiştirmek ve erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, "Allah'a şükür sizlerin öncülüğünde, liderliğinde de çok güzel insanlarımız, çocuklarımız yetişiyor. Hepimiz sizlerin elinde şekillendik. Bizim de hayatımızda çok önemli olan öğretmenlerimiz vardı. Kalem gibi dimdik, bayrak gibi tertemiz öğretmenlerimiz var. Sizlerle gurur duyuyor, iyi ki varsınız diyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün şehitlerimizin ve hassaten bu toprakların çocuğu olan Necmettin Yılmaz öğretmenimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlere ve Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de terör örgütü mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı anarak rahmet ve baş sağlığı diledi.

Öğretmenlerin başlarının tacı olduğunu ifade eden Çimen, "Bugün çok önemli bir gün. Beni de yetiştiren, bu noktaya getiren annem ve babamdan sonra elini öpecek öğretmenlerim var. Onlar bizim baş tacımız. Bunu önemine binaen Gümüşhane Belediye Başkanı olunca başkan yardımcımı öğretmen seçtim. Yani kılavuzum öğretmen. Yusuf Erdem hocam başkan yardımcım. Kendisi bir öğretmen. Biz sizlere çok değer veriyoruz. Çok kutsal bir meslek öğretmenlik. Bugünkü doktorları, mühendisleri, kaymakamları, valileri, belediye başkanlarını sizler bu noktalara getirdiniz. Onun için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin ve öğretmenlerimizin emrindeyiz" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE