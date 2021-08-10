Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği
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Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği

İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Haberler | Güncel

Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral kızlarıyla ormanları yangın sebebi olan şişelerden temizledi Türkiye'yi etkisi altına alan ve günlerce süren orman yangınlarının ardından Gümüşhane'de TEMA Vakfı tarafından orman yangınlarının baş sebeplerinden...

Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral kızlarıyla ormanları yangın sebebi olan şişelerden temizledi

GÜMÜŞHANE - Türkiye'yi etkisi altına alan ve günlerce süren orman yangınlarının ardından Gümüşhane'de TEMA Vakfı tarafından orman yangınlarının baş sebeplerinden olan plastik ve cam şişeler farkındalık oluşması amacıyla ormanlık alanlardan toplandı.

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, çocukları Zeynep ve Sıla ile havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının en büyük sebeplerinden birisi olan cam ve su dolu plastik şişe atıklarını Torul ilçesine bağlı Kocadal köyü Karanlıkdere Ormanında yol güzergahındaki alanlardan topladı. Kısa mesafede onlarca şişe toplayan Oral ailesi vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ederek özellikle orman içerisinde kocaman damacana şişelerini bulunca şaşkınlıklarını gizleyemediler. İçerisinde su olan plastik şişelerin de cam şişeler gibi mercek etkisi oluşturarak yangın başlatabileceğinden hareketle bunların suyunu boşaltarak çöp poşetlerine dolduran Oral ailesi topladıkları şişeleri daha sonra yol kenarındaki çöp konteynerine attı.

"Şişeler ormanlık alanlarda mercek etkisiyle sıcak yaz günlerinde yangın başlatabiliyor"

Etkinlik öncesinde kızları 9 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Sıla'ya faaliyet hakkında ön bilgilendirme yapan TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral "İçinde su olan plastik şişeler ve cam şişeler ormanlık alanlarda mercek etkisiyle beraber sıcak yaz günlerinde yangın başlatabiliyor. Bizim bütün ormanların çöpünü toplamaya gücümüz yetmez ama elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Çöplerin bir kısmını topladık ama dünyada bunların milyonlarcası var"

Ormanlık alanda çöp toplarken vatandaşların ateş yakmak için kullandıkları çıraları almak için gövdesini yonttukları çam ağacının önünde "Sizin canınız yanmıyor ama ağaçların yanabilir" değerlendirmesinde bulunan Oral kardeşler etkinliğin ardından "Bugün çöplerin bir kısmını topladık ama dünyada bunların milyonlarcası var. Cam şişeler mercek görevi yaptığı için orman yangınlarına sebep olduğundan dolayı topladık. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması da gerekir" ifadelerini kullandı.

"Son günlerde yaşadığımız orman yangınları yüreğimizi burkuyor"

TEMA Vakfı temsilcisi Yusuf Oral da "Bugün çocuklarla beraber yol kenarında 100'e yakın cam ve plastik şişe topladık. Son günlerde yaşadığımız orman yangınları yüreğimizi burkuyor. Özellikle şişelerin mercek vazifesi görüp yangına sebep olması, ormanlarda yakılan piknik ateşlerini görmek istemiyoruz artık. Bu ormanlar bizim ciğerimiz. Bu ormanları korudukça iklim değişikliğinin önüne geçebileceğiz. Orman varlığımız azaldıkça ve biz dünyada daha fazla tükettikçe iklimler değişecek. Bunu önlememiz lazım. Bütün gönüllülerimizle kapsamlı şekilde orman köylerini ve orman yollarının etrafında insanların doğaya bıraktığı cam, plastik şişe ve diğer çöpleri toplamak için bir etkinlik düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Kızlarıyla gerçekleştirdikleri etkinlikte ormanların adeta çöplüğe döndüğünü ifade eden Oral, "Biz ormanlara bu şekilde davranırsak bu ormanlarımız yanacak. Bu şişelerin hepsi güneş ışığında mercek etkisi oluşturacak. Biz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda yangınlarda alevlerin gökyüzüne ulaştığı anları hatırlayan Zeynep Oral ise "Siz ormanları yakıyorsunuz canınız acımıyor ama ormanların canı acıyor. Bu ağaçları yakanlar cehennemde cayır cayır yanacaklar" şeklinde konuştu.

Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği
Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği
Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği
Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin

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