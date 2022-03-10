Gümüşhane okullar tatil mi? Gümüşhane'de kar tatili var mı? Valilik açıklaması

GÜMÜŞHANE (Haberler.com) - Gümüşhane'de okullar tatil mi, Mart ayıyla birlikte herkes baharı beklerken tüm Türkiye, dondurucu soğuklarla karşılaştı. Bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacak kar yağışı beraberinde bir dizi önlemleri de getirdi. Birçok ilde karda yaşanacak problemlerin önüne geçilmesi adına yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Gümüşhane'de okullar tatil mi? Gümüşhane okullar tatil mi? Gümüşhane Valiliği açıklaması! Gümüşhane kar tatili var mı? Gümüşhane'de bugün okul var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar...

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de bugünden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Gümüşhane hava durumu ise şu şekilde:

Valilikten kar tatiline dair açıklama henüz gelmedi. 10 - 11 Mart 2022 Perşembe gününe ilişkin bir kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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