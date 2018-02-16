Gümüşhane'nin Yüzde 80'i Gümüşhaneli

Gümüşhane'de ikamet eden 170 bin 173 kişinin yüzde 79,9'una tekabül eden 134 bin 535 kişisi Gümüşhane nüfusuna, yüzde 20,1'ine tekabül eden 33 bin 805 kişi ise diğer illerin nüfuslarına kayıtlı.

Gümüşhane'de en fazla Trabzonlu yaşıyor

İHA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre diğer illerin nüfusuna kayıtlı olup ta Gümüşhane'de ikamet edenlerden en fazla Trabzon yüzde 3'lük oran ve 4 bin 841 kişiyle, Erzincan bin 948 kişiyle, Samsun bin 634 kişiyle ve Giresun bin 634 kişiyle ilk 4 sırayı alırken, son 3 sırada ise 31 kişi ile Tekirdağ, 45 kişi ile Yalova ve 46 kişi ile Bilecik yer aldı.

Gümüşhaneli oranı yüzde 92'den yüzde 80'e düştü

Uzun yıllar değerlendirmesinde ise ilginç rakamlar ortaya çıktı. 2007 yılında Gümüşhane nüfusunun yüzde 92'sini Gümüşhane doğumlular oluştururken bu rakam 2017 yılında yüzde 80'e düştü. Oransal düşüşe rağmen yüzde 29 oranında artan nüfusla birlikte 2007 yılında 120 bin 464 Gümüşhanelinin yaşadığı Gümüşhane'de bu rakam 2017 yılında yüzde 12 artarak 134 bin 535'e yükseldi.

Gümüşhane'de yaşayan diğer illerin nüfuslarına kayıtlı birey sayısı ise 10 yılda yüzde 227 oranında arttı. 2007 yılında Gümüşhane'de 10 bin 343 Gümüşhaneli yaşarken 2017 yılında bu rakam 33 bin 805 kişi oldu.

2007'de 13, 2017'de 5 kişiden birisi diğer iller nüfusuna kayıtlı

Özellikle Gümüşhane Üniversitesi'nin kurulmasının ardından Gümüşhane'de yaşayan diğer iller nüfusuna kayıtlı birey oranında da ilginç değişim ve dönüşümler yaşandı. Buna göre Gümüşhane'de 2007 yılında yaşayan her 13 kişiden biri diğer iller nüfusuna kayıtlıyken bu oran 2017 yılında her 5 kişiden birisi olarak değişti. - GÜMÜŞHANE