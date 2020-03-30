Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu Gümüşhane'nin yüksek kesimleri dün gece etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Gümüşhane'nin yüksek kesimleri dün gece etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

İl merkezinde 24 saattir aralıksız yağmur yağışının gerçekleştiği Gümüşhane'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde yer alan köyler yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Lokal olarak gerçekleşen kar yağışı nedeniyle bazı köylerde kar kalınlığı 10 santimetre bazı köylerde de 20 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışından etkilenen köy yollarında temizlik çalışması başlattı.

Kent merkezinde son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağışın düştüğü Gümüşhane'de yağışlı havanın etkisini hafta sonuna kadar sürdüreceği, zaman zaman yüksek kesimlerde kar yağışının gerçekleşeceği tahmin ediliyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA