Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oluyor
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Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oluyor

Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oluyor Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı Gümüşhane'de dün gece sabaha karşı başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

24.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:28

Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oluyor

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de dün gece sabaha karşı başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Meteorolojinin uyardığı gibi gece yarısından sonra başlayan yağış alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı olarak gerçekleşiyor.

Ramazan bayramının ilk gününde, Mayıs ayının son günlerinde yaşanan yağış vatandaşlarda şaşkınlığa neden olurken yüksek kesimlerde bazı ağaçların yeni çiçek açması olası zirai don tehlikesini de beraberinde getirdi.

Gümüşhane kent merkezi ve ilçe merkezlerinde hava sıcaklığı 5 derecenin altına düşerken, yüksek kesimlerde birçok noktada sıfırın altına indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bin 500 metre ve üzeri kesimlerde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışının aralıklarla pazartesi akşamına kadar devam edeceği değerlendiriliyor.

Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: İHA

Manşet

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