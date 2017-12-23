Gümüşhane'nin Yemek Kültürü Dünyaya Tanıtılacak

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı destekleri ile finanse edilen, Trabzon Gümüşhaneliler Derneği tarafından yürütülen "Trabzon'dan Gümüşhane'ye Yöresel Tatlara Yolculuk" adlı Projenin kapanış toplantısı, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un katılımıyla Trabzon'da yapıldı.



Trabzon'dan Gümüşhane'ye Yöresel Tatlara Yolculuk" isimli Proje İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan desteklerle Trabzon Gümüşhaneliler Derneği tarafından 12 ay süre ve 80 bin 864 TL bütçe ile hayata geçirildi.



Trabzon Gümüşhaneliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Albayrak projenin, gelecek nesillere aktarılmasına yönelik hazırlandığını belirterek "Trabzon'da bulunan hem şehri dernekleri arasında gerek köklü tarihi gerekse işlevselliği bakımından önemli bir yere sahip derneğimiz, ulusal fon kaynaklı bir çok projeyi yürütmek suretiyle kurumsal kimliğini güçlendirme ve üyelerine sunduğu hizmetleri çeşitlendirme fırsatı bulmuştur. Coğrafi konumu gereği Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtırken Karadeniz kıyılarının da benzersiz özelliklerini taşıyan Gümüşhane'mizin sadece güzel tatlar değil, aynı zamanda yemeğin bağlandığı kültürel öğelerle birlikte güzel zaman ve keyifli bir yemek deneyimi yaşamak isteyenlerin gitmek isteyecekleri nadide bir şehrimizdir. Kültürel mirasımızın en kıymetli değerlerinden birisi olan mutfağımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik olarak hazırlanan kitap, nadide Gümüşhane'mize özgü yöresel lezzetlerin tariflerini sunmak, kıymetli büyüklerimizin geçmişten bugüne kullandıkları mutfak gereçlerini tanıtmak ve geçmişten bugüne gelen mutfak kültürümüzü geleneklerimizle harmanlayarak değerli okurlarla buluşturulmak üzere hazırlanmıştır" dedi.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu'da hazınlanan projenin turizme katkı sağlayacağını ifade ederken Trabzon Valisi Yücel Yavuz'da, daha önce Gümüşhane valisi olarak görev yaptığını hatırlatarak Gümüşhane'nin yemek kültürü ve doğal güzelliklerinin dünyaya tanıtılması gerektiğini sözlerine ekledi. - TRABZON