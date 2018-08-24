Gümüşhane'nin Turizm Destinasyonları Doldu Taştı

Doğu Karadeniz'in bakir güzelliklerini bünyesinde barındıran Gümüşhane'deki turizm destinasyonlarına Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun ilgi gördü.

Turizm yatırımlarının ardından bölgede cazibe merkezi haline gelen kentte, otellerin neredeyse tamamı doldu.

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, tatilin ilk gününden itibaren Torul Kalesi'nde bulunan 240 metre yüksekliğindeki cam seyir terasa akın etti.

Tatilin başlangıcından bugüne kadar geçen 7 günde cam seyir terası, yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Zigana Dağı'nın eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkı da çevre illerden gelen vatandaşların yanı sıra yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

Tatil boyunca günlük ortalama 3 bin kişinin tercih ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı'nda ziyaretçiler, mangal ve doğada gezinti yapmanın keyfini yaşadı.

Şiran ilçesinin Seydibaba köyünde bulunan ve 40 ayrı noktadan doğarak 25 metre yükseklikten su yatağına dökülen Tomara Şelalesi ise yapılan altyapı yatırımlarının ardından tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Su sesiyle ziyaretçilerine huzur vadeden şelale, Kurban Bayramı tatilinde günlük ortalama 3 bin 500 kişiye ev sahipliği yaptı.

Alanda yapılan yatırımların ardından hizmete açılan sosyal tesiste tatilciler, doğal ortamında yetiştirilen alabalıklardan tatma imkanı buldu.

Sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösterilen Karaca Mağarası ise bölgeye gelen yerli ve yabacı turistlerin önemli uğrak noktalarından biri oldu.

Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 15 bin yerli ve yabacı turisti ağırlayan mağarada ziyaretçiler, gezinti yaparak farklı deneyimler yaşadı.

"Gümüşhane, Karadeniz Bölgesi'nin yeni cazibe merkezi haline geldi"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte turizme dönük altyapı çalışmalarının ardından turizm destinasyonlarının yoğun ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşların Gümüşhane'deki bakir güzellikleri görmek için kente yöneldiğine dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Gümüşhane, Karadeniz Bölgesi'nin yeni cazibe merkezi haline geldi. On binlerce vatandaşımız tatil boyunca kentimizi ve birbirinden güzel turistik destinasyonlarımızı ziyaret etti. Türkiye'nin en lezzetli ve kaliteli pestil ve kömesi ile doğal lezzetleri tatmanın keyfini yaşadı. Gümüşhane bakir doğası ve güzellikleriyle bölge turizminin parlayan yıldızı haline geldi."