Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde eğitime kar engeli

Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Torul ve Kürtün ilçelerinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Torul ve Kürtün ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 17.01.2022 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.