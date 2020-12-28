Gümüşhane'nin neyi meşhur? Gümüşhane'nin meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Gümüşhane'nin nesi meşhur?
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Gümüşhane'nin neyi meşhur? Gümüşhane'nin meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Gümüşhane'nin nesi meşhur?

28.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:41
Gümüşhane'nin neyi meşhur? Gümüşhane'nin meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Gümüşhane'nin nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Gümüşhane'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Gümüşhane'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Gümüşhane'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Gümüşhane'nin en meşhur yemekleri, Gümüşhane'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Gümüşhane'nin neyi meşhurdur, Gümüşhane'nin nesi meşhur? Gümüşhane'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

GÜMÜŞHANE'NİN NEYİ MEŞHUR?

Gümüşhane ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Katıklı Çorba
  • Pancar Kavurması
  • Fasülye Bulgurlusu
  • Asude Kuymağı
  • Fışkıl Tatlısı
  • Un Herlesi Çorbası
  • Lemis
  • Erişte Tatlısı
  • Siron
  • Gendirme Pilavı
  • Evelik Dolması
  • Fıtfıt Haşılı
  • Kartol Yahnisi
  • Borani
  • Mantı Çorbası
  • Herle
  • Gaysefe

Gümüşhane'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

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