Gümüşhane'nin Çukurovası: İnkılap köyü

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde 4 yıl önce devlet teşvik ve desteğiyle kurulan ilk seranın ardından köydeki sera sayısı 16'ya yükseldi. Seralarda yetiştirilen tonlarca ürün çevre illere de gönderiliyor.

Sanayileşmenin olmaması nedeniyle kirlenmemiş toprakları, temiz su kaynakları, kaliteli güneşi ve temiz havasıyla organik tarımın gözde şehirlerinden olan ve coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu Gümüşhane'de devlet teşvik ve destekleriyle seracılıkta başarı hikayeleri yazılıyor.

Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde 4 yıl önce Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin vatandaşlara yaptığı teklifin ardından başlayan seracılık macerası bugün 16 serada birçok köylünün yaptığı üretimle devam ediyor.

Seralarda başlıca üretilen salatalık, domates ve biberler aroması ve lezzetiyle tüketicilerden tam not alırken, ürünler Gümüşhane genelinin yanı sıra özellikle Trabzon'da daha fazla rağbet görüyor.

Köyün Karşıkaya mahallesinde hayvancılık yaparken 4 yıl önce ilçe Tarım müdürlüğü görevlilerinin teşvikiyle ilk serasını kuran 70 yaşındaki köy muhtarı Ahmet Oral, eşi ve çocuklarının yardımıyla kendisine ait sera sayısını 5'e çıkardı.

Önümüzdeki yıl son dönemde bölgede popüler ürün olan çileği deneyecek olan Oral ve eşi, insanların zamanlarını boş boş geçirmeleri yerine üretim yapmaları gerektiği mesajını verdi.

Seracılık işinden memnun olduklarını ve para da kazandıklarını kaydeden Oral, "Daha önceden mandıracılık yapıyordum, 4 yıl önce sera işine girdik. Şimdi burada domates, biber ve salatalık yetiştiriyoruz. Memnunuz işimizden. İlk başladığımızda vatandaşlarda bir talep yoktu, bilmiyorlardı. Sonradan herkes öğrendi ve köyümüzdeki sera sayısı 16'ya yükseldi. Bu bir ekip işi. Eşim, çocuklarım yardımcı oluyorlar. Hep birlikte yapıyoruz. Ürün yetişince de toplayıp kasalıyoruz" dedi.

Artabel vadisinden geçen derenin yanındaki arazilerine kurdukları seralarda ürün ve üretim sorunu yaşamadıklarını kaydeden Oral, "Ürünü toplayıp Trabzon'a götürüyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Memnunum seracılıktan. İnşallah daha da ilerleteceğiz. Daha da yaygınlaşırsa vatandaşlarımız bu işten ekmek parası kazanır" diye konuştu.

An itibariyle salatalıkların yetiştiğini ve satmaya başladıklarını, domateslerin de yaklaşık bir ay sonra olgunlaşacağını ardından da biberlerin olacağını ifade eden Oral, "Biz bunu televizyonlarda görüyorduk. Tarım İl Müdürlüğü bizi teşvik etti ve önderlik yaptılar. İlk etapta 2 sera kurdular bize. Geleceği olduğunu anlayınca teşvikle birlikte sera sayımız 16'ya yükseldi" şeklinde konuştu.

İlerlemiş yaşına rağmen elinden gelse 3-5 sera daha kurarak istihdama katkı sağlamak istediğini dile getiren Oral, bölgede yaygınlaşan çilek üretimini de önümüzdeki yıl denemek istediğini sözlerine ekledi.

Muhtar Oral'ın eşi 3 çocuk annesi Beyhan Oral ise eşi ve çocuklarıyla beraber seracılık yaptığını, işinden zevk aldığını belirterek, "Bizim için zevkli bir iş. Hele hasat toplandığı zaman daha da zevkli oluyor. 70 yaşında eşimle birlikte uğraşıyoruz. En zor olan bakımı çok fazla olduğu için domates yetiştirmek. Ömrüm olursa devam etmeyi düşünüyorum. İnsanlar boş duracaklarına üretim yapsınlar. Ben çalışmaktan şikayetçi değilim" dedi.

Gümüşhane'de özellikle son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi destekli belirli bir oranda hibe yoluyla sera kurulmuş, üreticilere talep üzerine yüz binlerce fide dağıtılmıştı. Gümüşhane'de son dönemde gelişme gösteren seracılık için uzmanlar 250 metrekarelik seranın 200 dönümlük kuru tarım alanına eşdeğer bir gelir getirmesinin yanında bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun olduğunu açıklamıştı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA