Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, gazetecilerle bir araya geldi

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, "Bizim şuandaki tek gayemiz okullarımızı Türkiye ortalamasının üzerine çıkartmak. Gümüşhane'yi 70-80'li sıralardan 10'lara çıkartmak istiyoruz." dedi.

Sünnetci, tarihi Özdenoğlu Konağında kentte göre yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Yaklaşık 2 aydır ciddi ve yoğun bir çalışma temposunda olduklarını belirten Sünnetci, "Makam devlete aittir, çalışma ise bizlere aittir. Yaklaşık iki aydır ciddi ve yoğun bir çalışma temposundayız. Burada bir gün bile kalacak olan kişi ter dökmek zorunda. Önümüzdeki dönem hangi öğretmen, hangi sınıfta, hangi ortalamayı yakalamış ona bakıp şu andaki verilerle karşılaştıracağız." dedi.

Sünnetci, il genelinde ortaöğretimden yükseköğretime geçen öğrenci sayısının 138 kişi olduğunu ifade ederek, "Bazı ilçelerimizde 200 bine giren öğrenci yok. Bazı ilçelerimiz ise 0 çekti. LGS'de başarılı oranlar elde eden çocuklarımız da maalesef burada kalmıyor. Başarılı öğrencilerimiz Trabzon, İstanbul gibi şehirlere gidiyor. Şimdi Türkiye genelinde başarı elde eden her öğretmen ödüllendirilecek. Bizim şu andaki tek gayemiz okullarımızı Türkiye ortalamasının üzerine çıkartmak. Gümüşhane'yi 70-80'li sıralardan 10'lara çıkartmak istiyoruz." diye konuştu.

İl ve ilçelerdeki tüm okulların denetleneceğini ve başarılarının analiz edileceğini kaydeden Sünnetci, şunları söyledi:

"Biz ciddi anlamda rehberliğimizi yapıp desteğimizi verdik. Bundan sonra denetim, kontrol ve devamlılık esasında başarıyı yakalayacağız. Amacım paydaş olan öğretmenlerimle başarıya ulaşmak. Her dönem il dışından ücretsiz temin ettiğimiz deneme sınavlarını yapacağız. Bu deneme sınavları sonucunda bütün kurumlardaki öğretmenler tek tek analiz edilecek. Her öğretmen her deneme sonucunda kendi karnesini görecek. İlçeler arasında yarışmalar olacak, başarı sağlayan kişiler belediyemizin de desteği ile şehrin billboardlarında görsel ve basılı olarak gösterilecek."