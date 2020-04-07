GÜMÜŞHANE KORONAVİRÜS'E KARŞI EVE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ KAMYONDA KALIYOR
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Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel

GÜMÜŞHANE KORONAVİRÜS'E KARŞI EVE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ KAMYONDA KALIYOR

GÜMÜŞHANE'de TIR şoförü Volkan Sarı (44), 5 yıl önce doğada kamp için eski bir kamyonun kasasını 12 metrekarelik eve dönüştürdü.

07.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:09
GÜMÜŞHANE KORONAVİRÜS'E KARŞI EVE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ KAMYONDA KALIYOR

GÜMÜŞHANE'de TIR şoförü Volkan Sarı (44), 5 yıl önce doğada kamp için eski bir kamyonun kasasını 12 metrekarelik eve dönüştürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle köyden uzaklaşarak ıssız bir yere giden Sarı ailesiyle birlikte eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor.

Gümüşhane'de merkeze bağlı Karamustafa köyünde TIR şoförü Volkan Sarı, 5 yıl önce kamp yapabilmek ve doğayla baş başa kalabilmek için bir kamyonun kasasını eve dönüştürmeye karar verdi. Kamyonun kasasını söken Sarı, yerine tek odalı 12 metrekarelik ahşap ev yaptı. Evde ise 5 kişilik yatak, mutfak dolabı, fırınlı soba, su tankı yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle köyden uzaklaşarak ıssız bir yere giden Sarı eşi ve 2 çocuğuyla birlikte eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor.

'KORONAVİRÜSTEN KORUNUYORUZ'

Kamyon evi 2 ayda tamamlandığını anlatan Volkan Sarı, 'Kamyonet kaderine terk edilmişti. Cazip bir rakama aldım ve kendi imkanlarımla tamir ettim. Doğada kamp yapıyorduk şimdi ise koronavirüs'e karşı korunmak için kullanıyoruz. Kamyonla köy dışındaki bahçemize geldik. Çocuklarımızla beraber konaklıyoruz. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Sonra yine köye döneceğimö dedi.

Herkesin tedbirli olması gerektiği söyleyen Sarı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi.

GÜMÜŞHANE KORONAVİRÜS'E KARŞI EVE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ KAMYONDA KALIYOR

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

GÜMÜŞHANE KORONAVİRÜS'E KARŞI EVE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ KAMYONDA KALIYOR
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