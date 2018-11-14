Gümüşhane Kent Merkezine Mevsimin İlk Karı Yağdı

Gümüşhane kent merkezi mevsimin ilk kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Yağışla birlikte henüz yaprakları dökülmeyen ağaçlarla birlikte enfes bir görüntü ortaya çıktı.

Dün gece yarısından itibaren başlayan yağmur yağışının sabah saatlerinde yerini kar yağışına bırakmasının ardından kent merkezinin üst mahalleleri beyaza büründü. Yağışın devam ettiği Gümüşhane kent merkezinde kar kalınlığı 2 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü, son 24 saatte metrekareye 4,5 kilogram yağmurun düştüğü Gümüşhane'de bugün yoğun kar yağışın etkili olması beklenirken, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklı şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Yüksek dağ geçitlerinde trafikte aksamaların meydana geldiği Gümüşhane'de Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenilirken, yetkililer bu geçitleri kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmasını istedi. - GÜMÜŞHANE