GÜMÜŞHANE İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktu
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GÜMÜŞHANE İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktu

İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktuİTALYA'dan getirilip yerleştirildikleri yurtta, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilen öğrenciler, bu ülkede yaşadıklarını anlattı.

16.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:30
GÜMÜŞHANE İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktu

İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktu

İTALYA'dan getirilip yerleştirildikleri yurtta, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilen öğrenciler, bu ülkede yaşadıklarını anlattı. Öğrencilerden İlayda Özdemir (21), "İtalya'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamında alınan hiçbir önlem yoktu. Turistler gelmeye, halk normal yaşantısına devam ediyordu. Özellikle gelen Çinli turistlere çok şaşırıyordum" dedi.

Erasmus eğitim programı kapsamında İtalya'da bulunan 401 öğrenci, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart'ta uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dün dolan öğrenciler, evlerine gönderildi

Yurtta karantina süresi tamamlanan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisi Ayşe Umay Özgürer (21), Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümü öğrencisi İlayda Özdemir ile Conservatorio Di Musica Luigi Cherubini öğrencisi Feyza Nur Sağlıksever (27), İtalya'da yaşadıklarını anlattı.

'GERİ DÖNMEK İSTİYORDUK'

İtalya'ya bahar döneminde Erasmus programı için gittiğinde her şeyin çok güzel başladığını, ancak koronavirüs salgını nedeniyle her şeyin tersine döndüğünü belirten Ayşe Umay Özgürer, "İlk başta her şey çok güzeldi, hayallerimi gerçekleştiriyordum. Yurt dışında okuyordum. Gittiğimde koronavirüs yoktu. Sonrasında ise bulunduğum adada koronavirüs ortaya çıkmaya başladı. Geri dönmek istiyordum, ama öyle bir imkan yoktu. Çok büyük bir sıkıntı vardı. Havaalanları kapanmıştı. Devletimizin bizi ülkeye getireceğini dair bilgiler verdiler. Hemen başvurumu yaptım. Benim için çok iyi oldu, çünkü 2 hafta boyunca hiç evden çıkmadık. Kimsem yoktu, yanımda sadece bir tane ev arkadaşım vardı. Ailem uzaktaydı ve kendimi çok yalnız hissediyordum. Dillerini de anlamadığım için büyük sıkıntı yaşıyordum" diye konuştu.

'İTALYA KURALLARA UYMADIĞI İÇİN VİRÜS YAYILDI'

Türkiye'ye dönüşünü de anlatan Özgürer, "Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Bizlerle ilgilenmeleri beklentimin çok üstündeydi. Çok şükür hiçbirimizde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Yüksek ateşten dolayı test yapılan arkadaşlarımız da negatif çıkmıştı. Evimde de dışarı çıkmıyorum, kendimi izole ediyorum. Evimde günümü kendimi izole ederek ve ders çalışarak geçiriyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Şu an da her şey çok iyi ve bunun için devletimize teşekkür ediyorum. Bizleri yurt dışından getirdi" dedi.

Özgürer İtalya halkının kurallara uymadığı için virüsün kısa sürede yayıldığını belirterek, herkesin evinde kalmasının önemini vurguladı.

'İTALYA'DA MASKE BİTTİ'

4 yıldır İtalya'da yaşayan Feyza Nur Sağlıksever ise İtalya'nın 9 Mart tarihinde karantinaya girdiğini belirterek konserlerin, provaların iptal olduğunu ve son olarak okulların tatil edildiğini söyledi. Sağlıksever, "Süreç o kadar hızlı gelişti ki; ülkede maske bitti. Ben de maskesiz alışveriş yapmak zorunda kalıyordum. Markete gittiğimizde ise uzun kuyruklar olduğu içinde beklemek zorunda kalıyorduk. Market önlerinde herkes bir metre mesafe ile sırasını bekliyordu. Yaklaşık 2 hafta karantina yaptıktan sonra Roma'dan Türkiye'ye geldim" diye konuştu.

Samsun'da süren 14 günlük karantinanın çok güzel geçtiğini kaydeden Sağlıksever, "Bize çok iyi baktılar. Karantina sürecinde kendi çalışmalarıma devam ettim. Her gün flüt çalışmaya gayret ettim. Bir gün de yurttaki arkadaşlarımıza küçük bir konser verdim. Koridorda birkaç parça çaldık ve beraber söyledik. Çok keyifli geçti. Bu şekilde o zor ve endişe dolu karantina günlerine güzel bir anı bıraktık. Samsun'da bize çok iyi baktıkları için kendi katımda arkadaşlarımla ve kat görevlimiz Nagihan Şahin'le beraber hepimiz kapılarımıza teşekkür yazıları astık. Ben de güler yüzünüz için teşekkürler diye yazdım" ifadelerini kullandı.

'OHAL KAPSAMINDA ÖNEMLER ALINMADI'

İlayda Özdemir de Erasmus programı için gittiği İtalya'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini anlatarak, ancak bu kapsamda hiçbir önem alınmadığını söyledi. Özdemir, "Ben ilk gittiğimde İtalya'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamda alınan hiçbir önlem yoktu. Turistler gelmeye, halk normal yaşantısına devam ediyordu. Özellikle gelen Çinli turistlere çok şaşırıyordum. O günlerin acısı maalesef İtalya'dan çıkmaya başladı. İlk olarak kuzey bölgeleri olmak üzere virüs bütün ülkeye yayılmaya başladı. Tüm ülke karantinaya alındı ve ben de 3 hafta boyunca karantina sürecini yaşadım. Sadece markete gidip gelebiliyorduk. En büyük korkum virüse yakalanmaktı. İtalya'nın sağlık sistemi çok yetersizdi. Kendi vatandaşlarına bile çok zor yetiyorlardı. Özelikle yoğun bakım ünitelerine insanları seçip alıyorlardı. Durumu kötü olanlara öncelik veriliyordu" diye konuştu.

Türkiye'nin öğrenciler için uçak göndereceğini duyduktan sonra başvuru yaptıklarını anlatan Özdemir, "Milano ve Roma şehirlerinde iki tane tahliye uçağı kalktı ve Samsun'a geldik. Samsun'da karantina süreci beklediğimden çok daha güzeldi. Bizlerle çok ilgilendiler. Sanki kendi çocuklarıymışız gibi sevgi ve ilgili vardı. Başta Samsun Valisi, il müdürleri, orada çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün ihtiyaçlarımıza kadar her şeyi düşündüler. Birçok yolculuk geçirdim ve kendimi çok tehlikeli görüyorum. Yolda virüs kapmış veya taşıyıcı olabilirim diye evimden dışarı çıkmıyorum" dedi.

'VİRÜSÜ CİDDİYE ALIN VE LÜTFEN EVDE KALIN'

'Evde kalın' çağrısı yapan Özdemir, "Lütfen evlerinizden çıkmayın. Ben de ilk başta bu virüsü gerçekten ciddiye almadım, bu kadar hayatlarımızı etkileyeceğini tahmin edememiştim. Size bir şey olmasa bile yakınlarımızdan birine bir şey olmaması için daha dikkatli olmalıyız. Yakınınız hasta olduğunda yanına gidip ona destek bile olamıyorsunuz. Bütün dünya ve ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım herkes kendini koruyabilir. En iyi şekilde bu günleri atlatabiliriz" şeklinde konuştu.

GÜMÜŞHANE İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktu

Kaynak: DHA

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