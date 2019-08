GÜMÜŞHANE İstinat duvarı çöken sitenin sakinleri korku içinde yaşıyor

20.08.2019 14:02

İstinat duvarı çöken sitenin sakinleri korku içinde yaşıyor

GÜMÜŞHANE'nin Oltanbey Mahallesi'nde 3 yıl önce istinat duvarının çökmesiyle yamaçtan koparak kayaların zarar verdiği 240 dairelik sitenin sakinleri, güçlendirme çalışmalarının yapılmaması ve oluşan çatlakların giderek büyümesi nedeniyle endişeli. Yamaçta kurulu olan siteyi çevreleyen istinat duvarında oluşan derin çatlakların, olası bir kaymada büyük felakete yol açabileceğini belirten site sakinleri, yetkililerden bölge için hazırlanan projeyi bir an önce hayata geçirmesini bekliyor.

Olay, 21 Şubat 2017'de merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi'nde yer alan Aydınlıkevler Sitesi'de meydana geldi. 6 yıl önce inşa edilen 6 bloklu, 240 daireli sitenin arka kısmındaki istinat duvarının bir bölümü, etkili olan yağışın ardından çöktü. Çöken taş duvar, bir bloğun üzerine doğru devrildi. Devrilmenin ardından, 10 katlı binanın birinci ve ikinci katındaki 4 daire ile bir araç hasar gördü. Site sakinleri, büyük korku ve panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı.

KEŞİF YAPILDI, PROJE HAZIRLANDI

Olaydan sonra belediye ekipleri, sitede keşif çalışması yaparak, hazırladığı raporu Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne iletti. Dönemin Gümüşhane Valisi Okay Memiş de gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Geçen yıl, çatlakların yer aldığı ve riskin sürdüğü bölge için belediye tarafından proje hazırlandı. Proje çalışmalarına ise henüz başlanmadı.

PROJENİN YAPILMASINI BEKLİYORLAR

Aradan geçen 3 yılda istinat duvarının yıkılmayan bölümlerindeki çatlaklar ise giderek büyüdü. Yıkılan kısımdan geriye kalan moloz yığını halen kaldırılmazken, çatlaklar zamanla derinleşti. Site sakinleri, korku ve endişe içerisinde yaşadıklarından belirterek, yetkililerin mağduriyetlerini gidermesini ve hazırlanan projenin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Yapılan keşif ve hazırlanan proje sonrası bekleyişlerinin sürdüğünden yakınan site sakinleri, kayma riskinin devam ettiğini, acilen önlem alınmasını istedi.

'ENDİŞE VE KORKUYLA YAŞIYORUZ'

Meydana gelen çökme olayı anında çok korktuklarını hatırlatan apartman sakinlerinden Fatih Terzi, 'Afet doğal, ama burada kişisel hatalardan dolayı duvar yıkıldı. O gün evdeydik ve biz duvarın yıkılacağını tahmin ediyorduk. Olay sırasında elektrik direklerinden kıvılcımlar yükseldi, kızım kapının önünde bayılmıştı. Kendimizi dışarı attık. Can kaybı olmaması büyük bir şanstı. Bize verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Biz site yöneticileriyle birlikte o gün, yetkili makam, tespit yapılması için başvuru yaptık. Bilirkişi de raporlarını tuttu. Bu durum afet olarak görüldüğü için savcılık bu duruma müdahil oldu. Rapor hazırlandı ama henüz bir çalışma başlatılmadı. Buralara trilyonluk bir proje istemiyoruz. Tabandan güzel bir şekilde demirli perde beton istiyoruz. Proje için çok sevinmiştik ama seçim geçti bir adım ileriye gidemedikö dedi.

'HER GÜN TAŞLARI TEMİZLİYORUZ'

Evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten Terzi Her gün taşları temizliyoruz. Bir hafta sonra geldiğimizde taşlar dökülmüş durumda. Burada çocuklarımız oyun oynuyor. Arabalarımız var. Şu anda güneş vurdu taşlar ısındı. İleriki günlerde soğukta taşların hepsi aşağı gelecek. Daha vahim olayların yaşanmaması için yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz diye konuştu.

'SESSİZİMİ DUYURAMADIK'

Mahalle sakini Emre Kural da, yağışlarda çatlak oluşan duvarlardan sesler duyduklarını anlatarak, Resmi kanallara başvurumuzu yaptık, sesimizi duyuramadık. Buranın hak sahibi belediye. Biz site sakinleri olarak belediyeye 'Arsanın bize devrini yapın biz buraları yaptırtalım' diye teklif de yaptık. Ancak bize ne devrini yapabildiler ne de bir çözüm sunabildiler. Yıkılan yerler kooperatife ait. Duvarların yapılışı uygun olmadığı için birkaç kere daha kaza atlattık. Yağmur ve yağışlardan sonra duvarlardan ses geliyor ve yıkılıyor. Buna bir çözüm bulunmadı dedi.

'ENDİŞE İÇİNDEYİZ'

Sitede oturan Sevil Gürsoy Çapoğlu ise, '3 sene önce büyük bir gürültü oldu, duvar aşağı indi. Biz binalar tamamen aşağı çöküyor zannettik. Evlerin içine taşlar girdi. Can kaybı olmaması büyük bir şanstı. Çocuklarımızı parklara korkarak bırakıyoruz. Okula nasıl gidecekler, hangi yolda gidecekler diye hep bir endişe içindeyiz. Şuradan bir taş düşse bunun sorumluluğunu kim üstlenecek diyerek önlemlerin artırılması istedi.

Kaynak: DHA