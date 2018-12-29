Gümüşhane İstinat Duvarı Çöken Site Sakinleri 2 Yıldır Endişe İçinde Yaşıyor

Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde 2 yıl önce, istinat duvarının çöktüğü 240 dairelik site sakinleri, çöken ve çatlaklar oluşan duvarda, güçlendirme çalışmalarının yapılmaması ve oluşan çatlakların giderek büyümesiyle korku ve panik içerisinde yaşıyor. Yamaç arazide siteyi çevreleyen istinat duvarında oluşan derin çatlakların olası bir kayma riskini tetikleyeceğinden endişelenen site sakinleri, yetkililerden çözüm istedi.

Olay, 21 Şubat 2017'de merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi'nde yer alan Aydınlıkevler Sitesi'de meydana geldi. Yamaç arazide 5 yıl önce inşa edilen 6 blok ve 240 dairenin yer aldığı sitenin arka kısmındaki istinat duvarının bir bölümü, etkili olan yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken taş duvar, site içerisindeki bir bloğun üzerine doğru devrildi. Devrilmenin ardından, 10 katlı binanın birinci ve ikinci katındaki 4 daire ile bir araç zarar görürken yaralanan olmadı. Kazada, site sakinleri korku ve panik yaşadı.

BELDİYE EKİPLERİ KEŞİF YAPTI

Kazanın ardından geçen 2 yıllık süre içerisinde, istinat duvarının yıkılmayan bölümlerinde de yer alan çatlaklar giderek büyüdü. Yıkılan duvardan geriye kalan moloz yığını, site çevresinde dururken, oluşan çatlakların ise zamanla giderek derinleştiği gözlendi. Site sakinleri, korku ve endişe içerisinde yaşadıklarından yakınarak, seslendiği yetkililerin mağduriyetlerini gidermesini istedi. Belediye ekipleri, bahse konu sitede keşif çalışması yaparak, hazırladığı raporu Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) iletti. Dönemin Gümüşhane Valisi Okay Memiş de, meydana gelen göçükle ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

'ENDİŞE VE KORKUYLA YAŞIYORUZ'

Site sakinleri, yapılan keşif sonrası bekleyişlerinin sürdüğünü, bu sürede de, duvardaki çatlakların giderek büyüyüp, derinleşmesiyle endişe ve korku içerisinde yaşadıklarından yakındı. Kayma riskinin hala devam ettiğini öne süren site sakinleri, acilen önlem alınıp mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

'KORKUMUZ HALA DEVAM EDİYOR'

Yaşananların ardından evlerinde maddi hasar meydana geldiğini ve korkularının sürdüğünü anlatan site sakini Leyla Doruk, evlerinde endişeyle oturduklarını söyledi. Doruk, 'Duvar yıkıldığı anda deprem oluyor zannettik. İki kere sarsılma oldu. Çok korktuk, herkes kendini dışarı attı. Toz duman havada uçuyordu. Dışarı çıktığımızda duvarın yıkıldığını gördük. Duvar yıkılınca 2 kat hafriyat doldu. Balkonlarımız çatladı. Olay olunca yetkililer geldi ve bizlere yıkılan duvarın yapılacağını söylediler. Sonrasında ise hiç kimse gelmedi. Müteahhitler belediyeyi, belediye ise müteahhitleri suçluyor. Yıkılan duvarı yapmadıkları gibi bizlerden bu duvarların yapımı için para da aldılar. Korkumuz hala sürüyor. Çocuklarımı farklı bir parka götürüyorum, çünkü parkın da yıkılma tehlikesi var. Eşim rahatsız, evimizde rahat oturamıyoruz. Bu duvarları yapmayanları da Allah'a havale ediyorumö dedi.

'BURASI HALA GÖÇÜK HALİNDE'

Olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak, hiçbir önlemin alınmadığını öne süren Merdin Pehlivan da, 'Apartmanın ilk 3 katına kadar duvar akıp doldu. Maddi ve manevi zarar gördük, korku yaşadık. O günden bugüne herhangi bir ilgi alaka görmedik. Burası hala göçük halinde, buraya bakarak korku halinde yaşamaya devam ediyoruz. Ne olacağı da belli değil. Burası bir yaşam alanı, çocuklarımız burada oyun oynuyor. Duvarlardan sular çıkıyor, kayma riski halen devam ediyor. Çocuklarımızı oldukça korumaya çalışıyoruz. Belediye tam olarak alt yapıyı yapamadığı için duvarların arasından sular çıkıyor. Taşların arasında suların akması büyük bir tehlike, yukarıda ki binanın altı boşalıyor. Yaşanabilecek bir deprem veya sarsıntı da daha kötü sonuçlar olabilir. İster istemez bir korkumuz var. Toplamda 6 tane bina tehlike altındaö diye konuştu.

'HERKES TOPU BAŞKASINA ATIYOR'

Emir Osman Yılmaz ise, bölgede riskin devam ettiğini dile getirerek, 'Sözler veriliyor. Projeler yapılıyor ancak herhangi bir gelişme olmadı. Herkes topu başkasına atıyor. Burada ki risk devam ediyor. Tekrar oynamalar olabilir. Yukarıda ki binalar alt binaları tehdit ediyor. Çünkü çok kötü durumdalar. Yardım taleplerimiz hep cevapsız kaldıö ifadelerini kullandı.

BELEDİYE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Gümüşhane Belediyesi tarafından 21 Haziran'da yapılan açıklamada, bölgedeki riski ortadan kaldırmak adına geniş kapsamlı keşif dosyası çalışmalarının yapıldığı ve dosyanın Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) teslim edildiği ifade edilmişti. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de gerekli raporların hazırlandığını ve çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek, 'Bölgede geçtiğimiz günlerde Milletvekillerimizin katılımıyla detaylı bir inceleme daha yapmıştık. Belediyemizin teknik heyeti tarafından hazırlanan keşif raporu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) teslim edildi. Mühendislerimizin hazırladığı projeye göre 3 kademede betonarme perde duvar yapılacak. Zaman zaman kot farkına göre kademeli duvar da yapacağımız bölgede en büyük risk olan kayaların içinden çıkan sular için drenaj sistemi kurulacak. 3 ayı bölgedeki duvarların tamamı yenilenecek. Hem yüzey suları hem kayanın içinden çıkan suların drene edilmesiyle tehlike de bertaraf edilmiş olacakö açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: DHA