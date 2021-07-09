Gümüşhane İl Genel Meclisi, Satala Antik Kenti'ndeki kazıya 500 bin lira ödenek desteği verecek

Gümüşhane İl Genel Meclisi, Satala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına 500 bin lira ödenek aktaracak.

Gümüşhane İl Genel Meclisi, Satala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına 500 bin lira ödenek aktaracak.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan Temmuz ayı toplantılarının son oturumunda, Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırlarındaki Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 lejyonundan birisi olan ve askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları gündeme alındı.

Son oturumda meclis üyeleri alanla ilgili raporun okunmasının ardından kazılarda kullanılmak üzere Satala Antik Kenti'ne 500 bin liralık ödenek aktarılmasına karar verdi.

Ayrıca ilgili toplantıda bazı köylerin su sorunları, bazı yayla ve arazi yollarının yapım onarımı, Balyemez Konağı ve Süleymaniye Mahallesi'ndeki butik otelin kiraya verilmesine ilişkin raporlar okunarak kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik