Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğdu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğdu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:19
Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğdu, AA'nın

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erdoğdu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Ban Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" adlı fotoğrafı için oy kullanan Erdoğdu, birbirinden değerli ve anlamlı zamana tanıklık eden fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.

Fotomuhabirlerin bu karelerle tarihe ve zamana not düştüklerinin altını çizen Erdoğdu, "Günü, zamanı ve doğruyu yansıtan bu birbirinden değerli fotoğrafları çeken AA çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik

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