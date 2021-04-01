Gümüşhane İl Genel Meclis Başkanlığına yeniden Mehmet Emin Erdoğdu seçildi
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Gümüşhane İl Genel Meclis Başkanlığına yeniden Mehmet Emin Erdoğdu seçildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
Gümüşhane İl Genel Meclis Başkanlığına yeniden Mehmet Emin Erdoğdu seçildi

Gümüşhane İl Genel Meclisi başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu yeniden seçildi.

Gümüşhane İl Genel Meclisi başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu yeniden seçildi.

Nisan ayı toplantılarının ilk gününde Mehmet Emin Erdoğdu'nun 2 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle meclis başkanlığı seçimi yapıldı.

Gizli oy yöntemiyle yapılan seçim sonucunda Erdoğdu, il genel meclisi üyelerinin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Toplantıda daha sonra birinci ve ikinci başkanvekilliğine için seçim yapıldı. Yapılan gizli oylamada, il genel meclisi birinci başkanvekilliğine Torul İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Bedir, ikinci başkanvekilliğine ise Köse İl Genel Meclisi üyesi Yakup Mehmani Aygün seçildi.

Asil katip üyeliğe ise Torul İl Genel Meclisi Üyesi Kemal Emiroğlu ile Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Mahmut Zengin, yedek katip üyeliklere Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Mihdat Uçan ve Vedat Soner Başer seçildi.

İl encümenliği için yapılan seçimlerde ise Merkez İlçe İl Genel Meclisi üyesi Mihdat Uçan, Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Vedat Soner Başer ve Torul İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Bedir il encümeni oldu.

Seçimlerin konuşan Erdoğdu, meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik

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