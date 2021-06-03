Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezinden yılsonu sergisi
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Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezinden yılsonu sergisi

Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezinden yılsonu sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gümüşhane'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu el sanatları sergisi açıldı.

Gümüşhane'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu el sanatları sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen etkinlikte yıl boyunca merkez bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda özellikle kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, burada yaptığı konuşmada ülkenin bir pandemi sürecinin içinden geçtiğini belirterek, "Bu pandemi süreci hayatımızın bütün bölümlerini etkiledi. Bu süreçten maalesef Halk Eğitim kursları da payını aldı. Bu bizi yıldırmadı. İlgili arkadaşlarımız gerekli gayretleri göstererek ve hijyen kurallarına riayet ederek kurslarımızı açmaya devam ettiler. Buradaki kurslarımız sadece bir beceri kazandırma olarak görmemek lazım. Hedef kitlemizin büyük bir çoğunluğu hanımlar. Hanımların burada bir şeyler öğrenmesinin yanında sosyalleşmesi için de bu tür kurslar çok büyük bir avantaj oluyor. Kurslarda öğrendikleri becerileri hanımlar hayatlarının birçok alanında kullanmaya devam edeceklerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Taş ise 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılında 76 mesleki ve teknik kurs ile 10 genel kurs açtıklarını belirterek zaman zaman pandemi nedeniyle kurslarda kesintiler yaşandığını fakat özellik arz eden istihdam ve hijyen kurslarını sürekli açık tuttuklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Anteplioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve protokol üyeleri serginin açılışını yaptıktan sonra el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Sergide Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı iken geçtiğimiz şubat ayında rahatsızlanan ve mart ayında vefat eden Haydar Tomakin için özel olarak açılan köşe hem kursiyerlerin hem usta öğreticilerin hem de ziyaretçilerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezinden yılsonu sergisi
Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezinden yılsonu sergisi
Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezinden yılsonu sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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