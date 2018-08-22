Gümüşhane Gümüşhane'de Çatışma Çıktı, PKK'lı 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Hd

Gümüşhane'de çatışma çıktı, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında sabah saatlerinde çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Gümüşhane'deki terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlarda bu sabah sıcak temas sağlandı. Kürtün ilçesi Yeşilköy kırsalında kıskaca alınan PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada,2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların devam ettiği bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

Ektisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışılıyor.