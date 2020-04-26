Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

26.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:30
Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de

Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Söz konusu illerde koronavirüse karşı alınan tedbirler, güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu eskiye oranla azaldı.

Polis ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşları, evde kalmaları konusunda anonslarla uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanların ise maske ve eldiven kullandıkları gözlendi.

Gümüşhane'nin en hareketli mekanları 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı'nda sessizlik hüküm sürerken ramazan ve hafta sonu tatili nedeniyle vatandaşların büyük oranda evlerine çekildiği gözlendi.

Giresun'da Atatürk Meydanı eskiye oranla sakin günlerini yaşıyor. Gazi Caddesi'nde ise kısmen insan hareketliliği gözlendi.

Rize'de havanın güneşli olmasına rağmen vatandaşlar büyük oranda çağrılara uyarak günü evde geçirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı sessiz günlerinden birini yaşarken normal günlerde yaya trafiğinin yoğun olduğu Osman Karavin Caddesi boş kaldı.

Zaruri haller dışında araç ve yaya trafiğine kapatılan Atatürk ve Cumhuriyet Caddesi'nde de sessizlik hakimdi.

"Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulan Artvin'de vatandaşların zaman geçirdiği Kültür Sokağı ve Atapark sessizliğe büründü.

Kentin hareketli caddelerinden İnönü ve Cumhuriyet caddeleri ise güneşli havaya rağmen geçmişe oranla en sakin günlerini yaşıyor.

Kaynak: AA

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