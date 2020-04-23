Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

23.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:24
Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de

Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Söz konusu illerde, koronavirüse karşı alınan tedbirler, güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşları, evde kalmaları konusunda anonslarla uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanların ise maske ve eldiven kullandığı gözlendi.

Gümüşhane'de halkın en yoğun olduğu 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı'nda sakinlik hüküm sürüyor. Ramazan nedeniyle bazı vatandaşların alışverişlerini yaparak evlerine çekildiği gözlemleniyor.

Giresun'un en işlek mekanları Atatürk ve Osman Ağa meydanları ile Gazi Caddesi'nde bugün de sessizlik hakim.

Rize'de soğuk hava ve yağmurun da etkisiyle sakin bir gün yaşanıyor. Halkın en yoğun olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın eskiye oranla sessiz olduğu gözlendi. Ramazan dolayısıyla bazı vatandaşların marketlerde alışveriş yaptıkları kentte, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde, daha önce alınan karar gereği kontrollü olarak trafiğe kapatıldığından araç ve yaya yoğunluğu bulunmuyor.

Artvin'de Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan sokağa çıkmama uyarılarına vatandaşlar riayet ediyor. Vatandaşların en çok zaman geçirdiği Kültür Sokağı ve Atapark Meydanı sessizliğe büründü. Kentin ana caddeleri olan İnönü ve Cumhuriyet caddeleri havanın da soğumasıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kaynak: AA

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