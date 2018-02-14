Gümüşhane Gençlik Merkezi Tiyatro ile Her Yerde

Gümüşhane Gençlik Merkezi, 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Kürtün ilçesinde çeşitli faaliyetler düzenledi.

Gidilmedik yer, dokunulmayan kalp, tebessüm oluşturulmamış yüz kalmasın parolasıyla yollara düşen Gençlik Merkezi üyeleri, proje kapsamında Kürtün 80.Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna misafir oldu.

Burada çocuklarla çeşitli faaliyetler gerçekleştiren Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler, çeşitli oyunlar oynayarak enerjilerini tazeledikten sonra geleneksel tiyatrolardan Karagöz ve Hacivat, Aşuk ile Maşuk, Kavuklu ve Pişekar gösterilerini sunarak öğrencilerin eğlenceli vakitler geçirmelerine imkan sağladı.

Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, Gençlik Merkezi olarak tüm gençlere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu çalışmalarda hedef kitlemiz sadece Gençlik Merkezimiz civarındaki gençler değil. Gençlik Merkezi olarak bize en uzak, en ücra köşede yaşayan, çalışmalarımız hakkında dahi bilgi sahibi olmayan gençlerimizi de faaliyetlerimize dahil etmektir. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız 'Merkezim Her Yerde' projesiyle bize uzak köylerdeki ve ilçelerimizdeki gençlerimizi yapılan çalışmalarımızın içerisine dahil edip onları gençlik faaliyetlerimiz ile tanıştırıyoruz" dedi.

Program öğrencilere Gençlik Merkezince hazırlanan çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu. - GÜMÜŞHANE