Gümüşhane Gençlik Merkezi 'Giysi Rafı' oluşturdu

Gümüşhane Gençlik Merkezi, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında ihtiyacı olanların alabilmesi için 'Giysi Rafı' projesi oluşturdu.

Gümüşhane Gençlik Merkezi, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında ihtiyacı olanların alabilmesi için 'Giysi Rafı' projesi oluşturdu. Proje ile Türk Kızılayı Gümüşhane Şubesi ve yardımsever vatandaşların bağışladığı giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ramazan ayında farklı sosyal etkinlikler yapan, yeni tip koronavirüs salgını boyunca siperlik üreten Gümüşhane Gençlik Merkezi tüm bunların yanında ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi ve giysi yardımları yapıyor.

Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençlerinin "İyiliği bulaşıcı hale getirmek" için yaptığı etkinlikte hayırsever vatandaşlar tarafından ulaştırılan giyim malzemeleri Ramazan ayı süresince Gençlik Merkezindeki bir odada haftanın belirli günlerinde "Giysi Rafı" oluşturarak sosyal mesafe ve diğer hijyen kurallarına uyularak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı yapılıyor, gıda kolileri ise gönüllülerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, yılın her döneminde vatandaşların yanında olduklarını, düzenledikleri çeşitli etkinlik ve projelerle 7'den 70'e toplumun her kesimine dokunduklarını belirterek özellikle Ramazan ayının ruhuna uygun olan 'Giysi Rafı' projesine katkı sağlayan, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA