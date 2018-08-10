Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koyunlarında büyüttükleri, malikanelerde ağırladıkları FETÖ'cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar, kusura bakmasın, bize hukuk dersi veremez." dedi.

Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, son 16 yılda Gümüşhane'ye 14 baraj, bir gölet yapıldığını belirtti.

Gümüşhane'nin "Türkiye'nin enerji deposu" gibi olduğunu ve bu potansiyelin ülke ekonomisine kazandırılması için barajlar inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, cari açığın aşağı çekilmesinde de bu tür barajlar ve hidroelektrik santrallerinin çok büyük rol oynadığını vurguladı.

Gümüşhane'de 20 baraj ve 7 göletin daha inşa edildiğini aktaran Erdoğan, tüm bu projelerle toplam 117 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, inşaatı devam eden sulama tesisleriyle de 82 bin dekar arazinin daha sulanacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan, Gümüşhane'nin doğal güzelliklerine ve tabiat parklarına dikkati çekerek, "Gümüşhane'nin bu tabii zenginliklerini ülkemize ve dünya turizmine açıyoruz. Şehrimizin özellikle doğa turizmi konusunda ciddi potansiyeli var. İnşallah bunları da en kısa zamanda hayata geçireceğimiz projelerle insanlarımızın istifadesine sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Gümüşhaneli çiftçilerimize son 16 yılda 182 trilyon tarımsal destek verdik. Kılıçdaroğlu ne diyor, 'çiftçi aç, çiftçiye bir şey verilmiyor.' Ben sana resmi rakam söylüyorum, 182 trilyon." diyen Erdoğan, yeni dönemde de bu hizmet kervanını aksatmadan devam ettireceklerini kaydetti.

"Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık"

Başkan Erdoğan, konuşmasında Hazreti Mevlana'nın "İki şey mühimdir; birincisi, okyanus kadar bol haysiyet. İkincisi, elif gibi dimdik bir şahsiyet." sözünü anımsattı.

Türk milletinin asırlardır bu topraklarda varlığını bu şekilde koruduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bin yıllara sari geçmişimizde ne haysiyetimizden ne de şahsiyetimizden taviz verdik. Dik durduk, diklenmedik. Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Milli onurumuzun çiğnenmesine, bizi biz kılan kadim değerlerimize el uzatılmasına hiç bir zaman müsaade etmedik. Hele hele bağımsızlığımıza kast edenlere asla müsaade etmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, devletin "hasta adam" olarak tanımlandığı bir dönemde Çanakkale'de on binlerce şehit verildiğini ama hürriyetten taviz verilmediğini, tüm yokluk ve yoksulluğa rağmen "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla Kurtuluş Zaferi'nin kazanıldığını hatırlattı.

İstiklal Marşı'nın her mısrasının milletin karakterinin izdüşümü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şair Mehmet Akif Ersoy'un "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım/ Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım/Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım/ Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/ Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var/ Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet' dediğin tek dişi kalmış canavar?" dizelerini okudu.

"Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz"

Başkan Erdoğan, "İstikbalimiz için istiklal. Yastıkları altında doları, avrosu, altınları olanlar varsa bunları bankalarda bozdurup Türk lirasına çevirsinler ki bunlara gelin bir ders daha verelim. Bu dersi daha önce verdiniz ama şimdi bir daha verelim." çağrısında bulundu.

Herkesin yastık altında doları, avrosu olmayacağını ama olanları da bildiğini vurgulayan Erdoğan, bu çağrıyı olanlara yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birileri sağ yanağına tokat yeyince solunu çevirmeye teşne olabilir. Birileri maddi menfaat uğruna haysiyetinden vazgeçebilir. Kimi ülkeler kısa vadeli çıkarları için şahsiyetini tezgaha koyabilir. Birilerinin insanların kanını emen müstemlekecilere diyet borcu olabilir. Ama Türk milleti asla böyle bir yanlışın, hatanın içerisine düşmez, düşürülemez. Çünkü haysiyetini ve şahsiyetini kaybeden bir milletin varacağı yer zillet çukurudur.

Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bize diz çöktüreceğini zannedenler, anlaşılan bu milleti hiç tanımıyorlar. Koyunlarında büyüttükleri, malikanelerde ağırladıkları FETÖ'cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar, kusura bakmasın, bize hukuk dersi veremez. Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez."

"Muhataplarımız nezdinde de aklı selimin galebe çalacağına inanıyorum"

Başkan Erdoğan, bugüne kadar adı, sanı, cüssesi ne olursa tüm eşitliği ve karşılıklı saygıyı esas alan "göz hizasında" bir ilişki kurduklarını vurgulayarak, ikili münasebetlerde muhataplara saygıyı asla elden bırakmadıklarını, sorunları şantaj, tehdit ve baskıyla değil diyalogla çözmenin yollarını aradıklarını ifade etti.

Gerilim yerine sükuneti, çatışma yerine işbirliğini isteyen taraf olduklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün de aynı yerdeyiz, aynı ilkeleri savunuyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sıkılı yumruklarla musafaha olmaz. Musafaha için elinizi açacaksınız. Meselelerin çözümü sükunettir, suhulettir, müzakere ve diplomasidir. Bunun dışındaki her yolun sonu çıkmaz sokak olacaktır. Kimsenin tehditle cezayla yaptırımla bu aziz millete attıracağı tek bir adım olamaz.

Bu süreçte doğruları söylemekten, hak bildiğimiz gerçekleri ifade etmekten asla imtina etmeyeceğiz. Sürecin sonunda muhataplarımız nezdinde de aklı selimin galebe çalacağına inanıyorum."

Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda Mart 2019'daki yerel seçimlerde Gümüşhane'den daha büyük bir zafer sözünü alarak, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu'nun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Alandaki vatandaşlarla Rabia işareti yapan Erdoğan, "Güçlü bir seda ile tüm dünya dünya duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." dedi.

Notlar

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve bölge illerinin milletvekilleriyle kurdele keserek Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, rozetini isteyen 20 yaşındaki Aleyna Paslı'yı da sahneye çağırdı ve Türk bayrağı rozetini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 29 numaralı, üzerinde isminin yazılı olduğu Gümüşhanespor forması hediye edildi.

Erdoğan, tören alanından ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

(Bitti)