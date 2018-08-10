Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle döviz kuru üzerinden ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm saldırılara rağmen inşallah 2. çeyrekte de büyümeye devam edecek, 2018 senesini yine rekor bir oranla tamamlayacağız. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış törenindeki konuşmasında, son 16 yılda ekonominin 3,5 kat büyüdüğünü ifade etti.

İhracatın 36 milyar dolardan 163 milyar dolara çıktığını belirten Erdoğan, temmuz ayında 14 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Turizm gelirinde ve turist sayısında da bu yıl rekora koşulduğuna işaret eden Erdoğan, "Sayın Putin ile görüşmem vardı ve maşallah bu sene Rusya'dan yoğun bir turist akını var. Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya'dan gelecek. Aramızdaki bu ilişkiler, bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, turizm gelirinin ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'un üzerinde artış gösterdiğini dile getirdi.

"Karadeniz kaynıyor şimdi." diyen Erdoğan, iş adamlarına otel yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yaylalara dikey mimaride binalar dikilmemesini isteyen Erdoğan, "Yazık ediyorsunuz, yazık. Yatay mimari, bizim geleneksel mimarimizi yapın. Onun tadı başkadır." diye konuştu. Erdoğan, Gümüşhane'de de buna dikkat edilmesini isteyerek, şehre farklı bir mimari üslubunun taşınması gerektiğini bildirdi.

Yeni tünellerin açılmasıyla Gümüşhane'ye gelen turist sayısının artacağını anlatan Erdoğan, bu konuda da heyecanlı olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, bu yılın ilk 6 ayında turist sayısının yüzde 29 artarak 18 milyon 918 bine ulaştığını aktardı.

"Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de yüzde 7,4 büyüyen ekonominin bu senenin ilk çeyreğinde de yüzde 7,4'lük büyümeyi yakaladığını, böylece Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında birinci, G-20 içerisinde ise ikinci sıraya yerleştiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Tutturmuşlar, kur mur, filan falan. Bırakın, geçin bu işleri. Biz işimize bakalım. Daha iyi olacak. Hiç üzülmeyin, gereği ne ise olur. Haklarımızdan taviz vermeyiz. Adaletse, gereği ne ise onu yaparız. Özellikle döviz kuru üzerinden ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm saldırılara rağmen inşallah 2. çeyrekte de büyümeye devam edecek, 2018 senesini yine rekor bir oranla tamamlayacağız. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz."

Türkiye'ye hizmet ederken Gümüşhane'yi de unutmadıklarını söyleyen Erdoğan, kente 16 yılda 10,5 katrilyonluk yatırım yapıldığını anlattı. Gümüşhane'de 710 yeni dersliğin açılmasıyla okulların standartlarının yükseltildiğini ifade eden Erdoğan, 4 bin 85 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yapıldığını, 4 yeni yurdun açılacağını kaydetti.

Erdoğan, 2008'de kurulan Gümüşhane Üniversitesinin öğrenci sayısının 20 bine ulaştığını belirterek, "Bu adamların Gümüşhane'de, Bayburt'ta üniversite diye bir derdi var mıydı ama biz bunları yaptık. Bizim uygulamalarımızın gittiği yere bunların hayalleri bile ulaşamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Havalimanımızı 2020'de hizmete sunmayı planlıyoruz"

Gümüşhane'ye 18 spor salonunun kazandırıldığını hatırlatan Erdoğan, 5'i hastane olmak üzere 11 sağlık tesisinin de inşa edildiğini dile getirdi. TOKİ vasıtasıyla kente bin 900 konutun kazandırıldığını anlatan Erdoğan, Gümüşhane'de 111 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol yapıldığını belirtti.

Zigana Tüneli'nin gelecek yıl tamamlanacağını vurgulayan Erdoğan, yapılacak yeni yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"910 trilyon lira bedeli olan Gümüşhane-Bayburt ayrımı Pirahmet, Kınıklı, Kelkit Yolu Projesinin, Pirahmet ve Yeniköy tünellerinde kazı çalışması tamamlandı. Projenin tamamı üç yıla kadar bitiyor. Yapımı süren Gümüşhane-Köse Yolu Köse Şehir geçişi seneye, Torul-Gümüşhane ayrımı, Şiran yolu ve Gümüşhane-Kale ayrımı, Yağmurdere yolu ise 2020 yılında tamamlanıyor. Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının yapımına başladık. Bayburt, Gümüşhane artık havalimanına sahip olacak, Trabzon'a gitmesine gerek kalmayacak. Alt ve üst yapı maliyeti toplam 309 trilyon. Havalimanımızı inşallah 2020 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz."

(Sürecek)