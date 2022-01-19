Son dakika yapılan açıklamaya göre 11 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Gümüşhane, Gaziantep ve Giresun'da okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Gümüşhane, Gaziantep ve Giresun'da okullar tatil mi ilan edildi? Valilik açıklaması! merak etti. Peki, Gümüşhane, Gaziantep ve Giresun'da 20 Ocak tatil mi olacak? 21 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Bu kapsamda; Sakarya, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Karaman, Tunceli, Düzce, Van, Ağrı, Konya ve Sinop'ta 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Peki, Gümüşhane, Gaziantep ve Giresun'da okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Gümüşhane, Gaziantep ve Giresun'da okullar tatil mi ilan edildi? Valilik açıklaması!

GÜMÜŞHANE, GAZİANTEP VE GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 11 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Gümüşhane, Gaziantep ve Giresun da yer almaktadır. Yani yarın Gümüşhane, Gaziantep ve Giresun'da okullar tatil olacaktır.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

20 Ocak Perşembe hangi il ve ilçelerde okullar tatil olacak şimdi kısaca açıklayalım. Yarın okulların tatil olacağı iller şu şekilde:

- Sakarya

- Bitlis

- Diyarbakır

- Bingöl

- Sinop

- Karaman

- Tunceli

- Konya

- Düzce

- Van

- Ağrı

- Hakkari

- Gümüşhane

- Gaziantep

- Giresun

GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

GİRESUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Giresun'da kar nedeniyle 12 ilçedeki tüm okullarda, 4 ilçede ise köy okullarında yarın eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarının da tatil edildiği kaydedildi.

Haberler.com - Gündem