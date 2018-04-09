Gümüşhane Emniyetinden Şehitler İçin Mevlid

Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde il merkezinde şehitler için mevlid programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kemaliye Caminde akşam namazının ardından gerçekleştirilen mevlid programında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehitler için dua edildi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ile kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı programda ayrıca mevlid şekeri ikram edildi. - GÜMÜŞHANE