Gümüşhane Emniyet Teşkilatında 11 personel terfi etti Gümüşhane Emniyet Teşkilatında görevli 11 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Gümüşhane Emniyet Teşkilatında görevli 11 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli rütbelerde görev yapan 11 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Polisevinde düzenlenen rütbe terfi törenine, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı, müdür yardımcıları, şube müdürleri, üst rütbeye yükselen personel ve aileleri katıldı.

Taşçı, terfi alan personelle mutlu bir anı paylaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Terfiler meslek hayatımızda bizleri motive eden, çalışma aşkımızı perçinleyen imkanlardır. Polislik mesleği zor ve meşakkatli bir meslektir. Bu görevi yerine getirirken ailemizden, özel hayatımızdan birçok fedakarlık yapmaktayız."

Kaynak: AA