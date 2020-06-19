Gümüşhane Emniyet Müdürü Karataş'tan AA'ya veda ziyareti
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Gümüşhane Emniyet Müdürü Karataş'tan AA'ya veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane Bürosunu ziyaret etti.

Gümüşhane Emniyet Müdürü Karataş'tan AA'ya veda ziyareti
19.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:52

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane Bürosunu ziyaret etti.

Karataş, veda ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca Gümüşhanelilere hizmet etmekten büyük onur duyduğunu söyledi.

Altın kalpli insanların şehrinde görev yapmış olmanın kendisi için ayrı anlam taşıdığını vurgulayan Karataş, "Burada büyük dostluklar ve güzel ilişkiler kurduk. Polis, vatandaş işbirliğinin en güzel örneklerini ortaya koyduk. Bu kentin ve güzel insanlarının daha güzel günler görmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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