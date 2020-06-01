(GÜMÜŞHANE - ek) Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi
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(GÜMÜŞHANE - ek) Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

(GÜMÜŞHANE - ek) Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane'de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.

01.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:15

(GÜMÜŞHANE - ek) Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

GÜMÜŞHANE - Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane'de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.

Şiran İlçe Devlet Hastanesi'nde öğlen saatlerinde hemen bitişiğindeki ormandan atlayarak gelen 2 yavru yaban keçisi vatandaşların şaşkın bakışları arasında hastane bahçesini gezdi.

O anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bahçede insanları görünce otoparka kaçan yavru yaban keçileri daha sonra geldikleri gibi geri döndü.

(GÜMÜŞHANE - ek) Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Kaynak: İHA

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