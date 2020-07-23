GÜMÜŞHANE Dünyanın sayılı damla taş Karaca Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor Dünyanın sayılı damla taş Karaca Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyorGÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz turizm sezonunda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dünyanın sayılı damla taş Karaca Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

GÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz turizm sezonunda ziyaretçilerini ağırlıyor. Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından Karaca Mağarası, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı. Mağara, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaret ediliyor. Hijyen ve sosyal mesafe uyarıcı çizgiler yerleştirilen mağaraya, maskesiz girişe izin verilmiyor. Sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu mağara ziyaretçilerini ağırlıyor. Karaca Mağarasını ziyarete gelen Köksal Alkan, 'İstanbul'da yaşıyorum. Karaca Mağarası açıldı açılalı her sene çocuklarımı ve misafirlerimi burada gezdiriyorum. Buradaki atmosferi görmek için 1 yılın geçmesini zor bekliyoruzö dedi.

Erzurum'dan mağarayı görmeye gelen Elif Yılmaz da muhteşem bir atmosferle karşılaştığını belirterek "Yaz tatili için bu bölgeye tur düzenledik. Gümüşhane'nin neresi meşhur diye sorduğumuzda bize Karaca Mağarasını önerdiler. Buraya geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılaştım. Fotoğraf çekmeye de doyamadık. Burayı herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'MÜKEMMEL ÖTESİ BİR YER'

İzmir'den gelen Murat Yiğit ise, 'Karaca Mağarasını çok merak ediyorduk. Merak ettiğimize de değdi. Mükemmel ötesi bir yer burası. Hayran kaldık. Herkese tavsiye ediyorum gelip görsünlerö şeklinde konuştu.

KARACA MAĞARASI

Gümüşhane'de yer alan toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metre kare genişliğe sahip mağara, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor. Karaca Mağarası, çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile mağara, içeriye doğru gidildikçe huni şeklinde genişliyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: DHA