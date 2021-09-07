Gümüşhane'den Giresun'a bağlanmak için referandum yapılan Günyüzü köyünde muhtar yapılan haberlere tepkili
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Gümüşhane'den Giresun'a bağlanmak için referandum yapılan Günyüzü köyünde muhtar yapılan haberlere tepkili

Gümüşhane'den Giresun'a bağlanmak için referandum yapılan Günyüzü köyünde muhtar yapılan haberlere tepkili
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gümüşhane'den Giresun'a bağlanmak için referanduma giden Günyüzü Köyü Muhtarı Mustafa Temel, bazı basın organlarında yer alan "Oylama sırasında muhtar silah fotoğrafı paylaştı.

Gümüşhane'den Giresun'a bağlanmak için referanduma giden Günyüzü Köyü Muhtarı Mustafa Temel, bazı basın organlarında yer alan "Oylama sırasında muhtar silah fotoğrafı paylaştı. silahların gölgesinde referandum yapıldı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Köyünde bütün güvenlik tedbirlerinin alınarak yüzde 60 katılımla oy kullanıldığını belirten Günyüzü Köyü Muhtarı Mustafa Temel, söz konusu haberlerin referanduma gölge düşürmek amacıyla yapıldığını belirterek, " Köyümüzde uzun yılladır Gümüşhane'den Giresun'a bağlanmak için bir istek ve talep vardı. Bunun üzerine gerekli çalışmalar ve müracaatlar yapılarak referanduma gidildi. Referandum sırasında kolluk kuvvetleri her türlü güvenlik önlemlerini alarak bir oylama yapıldı. Referanduma yüzde 60 civarında bir katılım oldu ve evet sonucu çıktı. Bu sonuçların ardından kanun gereği Vali görüşü, İl İdare Kurulu'nun istişari kararı ve İl Genel Meclisi'nin istişari kararıyla birlikte hazırlanacak evrak İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından son kararı İçişleri Bakanlığı verecek. Ancak referanduma gölge düşürmek amacıyla birileri referandum sonrasında kendi aile, dost ortamında çekilmiş bir fotoğrafımızı paylaşarak 'Silahların gölgesinde referandum yapıldı' şeklinde haber servis etmiş. Oysaki bu fotoğraf referandum öncesinde veya referandum esnasında değil, referandumdan sonra çekilmiş bir fotoğraftır. Köyümüzde herkes kendi hür iradesiyle oy kullanmış, kabul eden de etmeyen de bu köyün vatandaşlarıdır ve herkesin düşüncesine kararına saygılıyız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Pazar günü Gümüşhane'ye bağlı Günyüzü ve Üçtaş köylerinde Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak için yapılan referandumda Günyüzü'nde 272 evet, 196 hayır, Üçtaş köyünde ise 474 evet, 33 hayır oyu kullanıldı - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gümüşhane'den Giresun'a bağlanmak için referandum yapılan Günyüzü köyünde muhtar yapılan haberlere tepkili - Haberler
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